Ramona Gabor, în doliu! Fosta cumnată a lui Columbeanu a primit o veste devastatoare: „Spiritul tău mă va călăuzi”

Ramona Gabor are parte de clipe grele, după ce a pierdut o persoană foarte dragă! Sora Monicăi Gabor a împărtășit cu toată lumea o veste dureroase pentru ea. Afacerista a este cuprinsă de tristețe, pentru că a aflat că una dintre bunele ei prietene a murit. Vedeta a făcut o postare emoționantă prin care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte!

Ramona Gabor are parte de clipe cumplite, după ce una dintre cele mai bune prietene s-a stins din viață. Vedeta a suferit o pierdere imensă pentru că Ira Von Furstenberg a murit, lăsând în urmă numai durere. Sora Monicăi Gabor și-a exprimat regretul față de moartea acesteia și a transmis un mesaj răvășitor. Și-a luat la revedere de la Ira, printr-o postare emoționantă.

CITEȘTE ȘI: PUȚINI ȘTIU ASTA! DIN CE A REUȘIT MONICA GABOR SĂ FACĂ PRIMII BANI. O CUNOSCUTĂ FEMEIE DE AFACERI I-A FOST ȘEFĂ. “ERA DEALER ÎN BACĂU!”

CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT DIN CE FAC BANI RAMONA GABOR ȘI SORA EI MONICA. PREȚUL PENTRU PRODUSELE DE LUX NU SUNT DELOC MIC

Ramona Gabor povestea, acum câteva săptămâni, cum s-a întâlnit cu Ira Von Furstenberg. Cele două s-au cunoscut în Hong Kong, iar prietenia lor a dăinuit de-a lungul anilor. Au ținut legătura și au devenit foarte apropiate. Acum, când a auzit de moartea Irei, Ramona Gabor a fost devastată de durere. Încă nu-și poate reveni din șoc, iar dovadă stă și postarea ei de pe internet, dar și faptul că și-a schimbat fotografia de profil de la Instagram cu una neagră, în semn de doliu.

„Acum opt ani, într-unul dintre orașele mele preferate, Hong Kong, am cunoscut această femeie minunată care se întâmplă să fie o prințesă. Nu știam că întâlnirea noastră întâmplătoare va înflori într-o prietenie frumoasă. De-a lungul anilor, legătura noastră s-a adâncit și am fost martoră la bunătatea autentică, natura iubitoare și înțelepciunea care radiază din ea. Recent, am avut privilegiul de a-i citi cartea, „IRA – Viața și vremurile unei prințese”- o călătorie sinceră prin experiențele ei.

În acele pagini, am descoperit un adevăr profund- că, în ciuda diferitelor noastre medii, toți suntem fundamental la fel. Sub titluri și distincții, împărtășim fire comune de bucurie, durere și urmărirea scopului. Sunt atât de recunoscătoare că am un suflet atât de inspirator în viața mea. Prin ea, am învățat că adevărata noblețe constă în felul în care îi tratăm pe ceilalți. Povestea ei a devenit un far al înțelegerii, amintindu-mi că, în ciuda căilor noastre variate, suntem egali în capacitatea noastră de a îndura, a iubi și a crește.

În capitolele cărții ei, am găsit nu numai povestea unei prințese, ci și o narațiune universală despre rezistență, compasiune și frumusețe care iese la iveală atunci când îmbrățișăm asemănările care ne leagă. Iată prietenia, poveștile împărtășite și realizarea că, în marea poveste a vieții, suntem cu toții capitole ale aceleiași cărți.”, povestea Ramona Gabor, pe Instagram.