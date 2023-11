S-a aflat din ce fac bani Ramona Gabor și sora ei Monica. Prețul pentru produsele de lux nu sunt deloc mici

Ramona și Monica Gabor au ținut pentru multă vreme prima pagină a ziarelor din România. Însă, în urmă cu mai mulți ani cele două surori au de decis să părăsească țara natală, iar acum locuiască ambele în străinătate. De când au plecat de pe plaiurile natale, cele două s-au schimbat mult, iar de ceva timp și-au deschis și propria afacere împreună. Din ce fac bani surorile Gabor?

Pe vremea când se aflau în România, Ramona și Monica Gabor erau în lumina reflectoarelor. Cele două activau ca model și erau cât se poate de prezente pe scena mondenă. Însă, acele vremuri au apus, iar acum acestea și-au pus propria afacere pe picioare.

Din ce fac bani surorile Gabor

Așa cum spuneam, de când au plecat din România, viața surorilor Gabor s-a schimbat. Cele două s-au maturizat și au urcat la nivelul următor. Mai mult, acestea și-au deschis chiar și o facere împreună. Mai exact, s-au lansat în industria parfumurilor de lux.

Ramona și Monica Gabor și-au dorit să creeze o linie exclusivă de parfumuri, care reflectă eleganța și rafinamentul lor și au făcut-o. Cele care își doresc să achiziționeze un parfum semnat de surorile Gabor trebuie să știe că prețurile sunt unele destul de piperate.

De exemplu, unul dintre cel mai populare parfumuri create de cele două se numește „I Am High on You”. Este un parfum rafinat, ce emană feminitate. Însă, cele care și doresc să achiziționeze creația celor două surori trebuie să știe că parfumul costă 179 de euro, adică în jur de 900 de lei.

Un al parfum popular din colecția lansată de surorile Gabor este „I Am a Goal Getter”. Un parfum perfect pentru femeile încrezătoare și puternice. Prețul inițial al parfumului a fost tot de 179 de euro, însă acum acesta se poate găsi la reduce, la 115 euro, adică 575 de lei.

Un alt parfum creat de Monica și Ramona este „I Am On Top Of The World”. Acest parfum are o aromă captivantă și se vinde tot la prețul 179 de euro. Iar în perioada reducerilor se găsește la prețul de 115 euro.

„Se spune că un parfum este capabil să îți trezească amintiri, dar motivul pentru care am decis să creez aceste parfumuri nu este ca să trezesc amintiri, ci să creeze unele noi. Fiecare parfum are un nume care este o afirmație, un îndemn să visezi, să îți urmărești obiectivele, să gândești și să te simți important. Să te apreciezi, să te iubești și să îți reamintești că oamenii ca tine nu vin des, că ești special”, declara Ramona Gabor.

