Ramona Gabor s-a întors de urgență acasă! Terapia extremă la care a apelat vedeta în România

Recent, Ramona Gabor (35 de ani) s-a întors în România. Sora Monicăi Gabor a fost supusă unei terapii speciale de vindecare. Deși este stabilită peste hotare de peste 12 ani, acolo unde duce un trai lipsit de griji, se pare că liniștea și-o găsște tot în țara natală.

Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, s-a stabilit în Dubai în urmă cu mai bine de 12 ani. Și-a construit propria afacere – un brand de parfumuri și bijuterii – a și investit 7.500 de dolari în cursuri de gemologie, pentru a deveni expert în diamante – afaceri din care își permite să trăiască pe picior mare și să ducă viața pe care și-a dorit-o.

”Viața în Dubai este foarte bună, prin urmare mi-am construit majoritatea vieții de adult acolo, un oraș care este foarte sigur. De curând mi-am deschis un business. Am o afacere cu parfumuri, e brandul meu. Sunt distribuite în mai multe magazine din Orientul Mijlociu. Personal, îmi doresc foarte mult să se dezvolte acest brand la nivel internațional, deși pe online în Europa merge foarte bine.

Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante.M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante”, a spus Ramona Gabor.

”O viață privată este o viață fericită”

De când a părăsit România, viața fostei cumnate a lui Irinel Columbeanu s-a schimbat complet. Nici pe plan sentimental situația Ramonei Gabor nu este în voia sorții. În urmă cu ceva timp, mărturisea că este iubește, este o femeie iubită, însă, deși are o relație stabilă cu un bărbat de origine arabă, nu are de gând să își expună public viața sentimentală – cel puțin până când partenerul de viață nu îi devine oficial soț.

„O viață privată este o viață fericită. Am mai spus-o și o repet: Nu voi posta niciodată un bărbat până nu devine soțul meu sau poate nici atunci. Am învățat că este atât de frumos să fii iubit și să iubești fără ca oamenii să îți judece relația”, scria Ramona Gabor pe Instagram, în urmă cu mai mult timp.

Ramona Gabor, din Dubai, direct în România

Deși mulți ar crede că nu ar mai exista motive ca Ramona Gabor să revină în țară, se pare că lucrurile nu sunt chiar așa. Sora Monică Gabor se întoarce în țara natală ori de câte ore are ocazia. De data aceasta, vacanța planificată a fost în scop terapeutic. Timp de o săptămână nu a luat contact cu nicio persoană, nu a avut acces la telefonul mobil, a citit și a practicat meditația.

