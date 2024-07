Ramona Gabor și Irinuca l-au scos pe Irinel Columbeanu din azil. Unde l-au dus pe fostul milionar

Se poate spune că Irinel Columbeanu (67 de ani) traversează una dintre cele mai frumoase perioade din ultimii ani. După 6 ani de când fiica lui a plecat în America, fostul afacerist de la Izvorani se bucură din nou de prezența Irinei Columbeanu (17 ani), în România. Cei doi au petrecut timp de calitate, au călătorit și au profitat de fiecare clipă împreună. Preț de mai multe zile, fostul milionar a fost răsfățatul fiicei sale, dar și al fostei sale cumnate, Ramona Gabor. Cei trei au mers la un restaurant de fițe din București, acolo unde au petrecut câteva ore.

În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, Irina Columbeanu a revenit în România. După 6 ani petrecuți în America, adolescenta și-a dorit tare mult să-și viziteze tatăl, iar dorința i s-a materializat în cel mai frumos mod posibil. Întâlnirea dintre cei doi a fost una emoționantă, mai ales că nu se mai văzuseră de ani buni, atunci când Irina Columbeanu a decis să se mute la mama ei în America. În ciuda distanței, tatăl și fiica au păstrat tot timpul legătura prin intermediul mesajelor și apelurilor video.

Fiind din nou împreună, Irinel Columbeanu a încercat să profite de fiecare zi din șederea fiicei sale în România. Adolescenta a petrecut câteva zile alături de mătușa ei, Ramona Gabor, la Bacău, în București și în Ghermănești, acolo unde locuiește fostul afacerist. În urmă cu o zi, Irina și-a vizitat tatăl la azilul de seniori și l-a invitat la o plimbare prin zona de nord a Capitalei. Alături de Ramona Gabor, fostul milionar și fiica lui au petrecut câteva ore la un restaurant, potrivit Spynews.

La scurt timp după ce a revenit în țară, Irina și Irinel Columbeanu au acceptat invitația în podcastul ”Fiță cu Adiță”. Adolescenta a profitat de ocazie și și-a declarat iubirea și recunoștința față de părintele ei. Aceasta a recunoscut că i-a fost tare dor de tatăl ei și că nu ar fi reușit să facă nimic în viață fără ajutorul lui.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani! E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n.r. spune către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a spus Irina Columbeanu, la „Fiță cu Adiță”.

„O iubesc foarte mult pe Irina! Bine ai venit în țara ta natală!”, a completat Irinel Columbeanu, în interviu.