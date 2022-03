Ramona Olaru a rupt tăcerea. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Cătălin Cazacu

Ramona Olaru a fost întotdeauna în atenţia publicului, însă în ultima vreme, fanii blondinei au fost curioşi să afle ce se întâmplă în viaţa sa privată. Mai exact, asistenta de la Neatza a dat de înţeles că ar avea unele probleme în relaţie, deşi părea că şi-a găsit în sfârşit liniştea în braţele lui Cătălin Cazacu. Recent, tânăra a făcut noi declaraţii neaşteptate.

Deşi a trecut de-a lungul timpului prin câteva relaţii care nu au avut un final fericit, Ramona Olaru nu şi-a pierdut speranţa. În braţele lui Cătălin Cazacu, blondina părea că este din nou fericită, însă mesajele pe care le-a publicat în ultima vreme în mediul online au arătat cu totul altceva.

„Dacă vrei să dureze o relație trebuie să te prefaci că nu te înșală”/ „Sunt prea în vârstă ca să mai fiu în preajma oamenilor care nu înțeleg conceptul de loialitate și onestitate”/ „Sunt zile când ajung atât de jos, încât adun petrol… Și zile-n care mă ridic și-l valorific!:)/ „Bărbatul ideal există, dar apare la momentul nepotrivit…după ce vă măritați”, au fost câteva dintre mesajele postate de Ramona Olaru în ultimele zile.

Recent însă, asistenta TV a dat de înţeles recent că ar fi din nou singură. Într-un filmuleţ publicat pe TikTok, Ramona Olaru a spus: „Am bărbat, am și amant…am pe d***, n-am nici unu’, nici altu’”.

Comentariile fanilor săi nu au întârziat să apară. Mulţi dintre cei care o urmăresc au încurajat-o pe frumoasa blondină: „Dacă vrei o să ai, ești foarte frumoasă și ai și glumele la tine”/„Ai timp, nu te grăbi, frumoaso, o să vină și al tău”/„Ești foarte tare! Lasă România și vino în America! Nu ai nici bărbat, nici amant, dar ai tot ce își trebuie ca să ajungi superstar! Îmi ești dragă de mor”.

Cum s-au cunoscut cei doi

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Cătălin Cazacu a povestit cum s-a cunoscut cu Ramona Olaru. De asemenea, la momentul respectiv, ”Vulturul” povestea cum s-au apropiat unul față de celălalt.

”Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, spunea Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.

Sursă foto: Arhivă Cancan