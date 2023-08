Ramona Olaru, declarații despre divorțul de Bogdan. Cât de greu i-a fost: „Am luat de peste tot…”

Ramona Olaru este fără doar și poate una dintre cele mai dorite femei din showbiz. Asistenta de la Antena 1 a avut mai multe relații cu bărbați celebri, însă puțini sunt cei care știu faptul că a ajuns la altar în urmă cu mai mulți ani. În cadrul unui interviu recent, blondina a explicat ce impact a avut divorțul asupra ei, dar și cum a trecut peste acea perioadă.

Ramona Olaru pare că și-a găsit în sfârșit echilibrul. După o lungă perioadă în care a încercat să găsească anumite răspunsuri și să se descopere, vedeta de la Antena 1 mărturisește că este fericită.

CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE RAMONA OLARU A AJUNS ÎN FAȚA ALTARULUI LA 24 DE ANI. ABIA ACUM A RECUNOSCUT TOT: „AVEAM NEVOIE DE ANUMITE LUCRURI”

Blondina a fost întotdeauna sinceră în ceea ce privește viața sa intimă și nu s-a ferit să vorbească despre problemele pe care le-a întâmpinat cu foștii parteneri. Recent, a fost întrebată în cadrul unui interviu dacă și cât de mult a afectat-o divorțul de Bogdan, bărbatul cu care a avut o căsnicie de câțiva ani. Ramona Olaru a explicat că în acel moment a simțit că o poate lua de la zero, iar toate lucrurile care au urmat apoi i-au schimbat viața în bine.

„Nu am fost deloc descurajată! Chiar am simțit că m-am născut a doua oară când am divorțat! Am luat de peste tot câte o lecție și am aplicat-o mai târziu în viața mea”, a declarat Ramona Olaru în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

Ramona Olaru a apelat la psiholog din cauza foștilor parteneri

Viața sentimentală a vedetei de la Antena 1 nu a fost întotdeauna roz, dar cu toate acestea nu se consideră o persoană ghinionistă în dragoste. Blondina consideră că are o călătorie de făcut, în urma căreia va dobândi anumite învățături.

De altfel, mărturisește că a ajuns și la psiholog din cauza foștilor parteneri. Asistenta de la Antena 1 mărturisește că a ajutat-o foarte mult acest lucru, motiv pentru care le mulțumește foștilor parteneri.

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun! (…) Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a spus Ramona.