Ramona Olaru şi Cătălin Cazacu s-au despărţit? Ce declaraţii controversate a făcut blondina

Ramona Olaru şi Cătălin Cazacu par să aibă probleme în relaţie. Fanii au început să îşi pună semne de întrebare în ultima vreme şi asta pentru că frumoasa blondină postează în mediul online mesaje care duc cu gândul că situaţia în relația lor nu mai este chiar atât de roz.

Fanii asistentei TV au observat faptul că, de câteva zile Ramona Olaru publică mesaje cu subînţeles în mediul online.

Cu puțin timp în urmă, frumoasa asistentă a postat pe Instagram o fotografie în care apare îmbrăcată într-o ținută roz, foarte veselă și optimistă. Ceea ce le-a atras atenţia internauţilor a fost descrierea pe care aceasta a scris-o în dreptul fotografiei. Ramona Olaru a mărturisit că vrea să se căsătorească cu un bărbat amuzant, însă nu a pomenit nimic de partenerul său.

„Vreau să mă căsătoresc cu cineva amuzant ca mine! Imaginați-vă cum râdem amândoi că am uitat să luam copiii de la școală”, a scris Ramona Olaru în descrierea fotografiei.

Admiratorii ei nu au stat pe gânduri și au întrebat-o despre ce se întâmplă între ea și Cătălin Cazacu.

„O întrebare, te-ai despărțit de Cătălin? Ar fi păcat, vă potriveați de minune, doi aiuriți frumoși”, a scris una din fane în secțiunea de comentarii.

Deocamdată, Ramona nu a oferit un răspuns în ceea ce priveşte relaţia sa.

Cum s-au cunoscut cei doi

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Cătălin Cazacu a povestit cum s-a cunoscut cu Ramona Olaru. De asemenea, la momentul respectiv, ”Vulturul” povestea cum s-au apropiat unul față de celălalt.

”Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, spunea Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.

Sursă foto: Arhivă Cancan