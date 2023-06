Rapid a dat lovitura pe piața transferurilor. Cătălin Cîrjan a semnat cu echipa antrenată de Adrian Mutu

După un sezon dezamăgitor, șefii de la Rapid sunt gata să ducă echipa la un alt nivel. Pentru a se putea bate la titlu, echipa lui Adrian Mutu vrea să facă mai multe transferuri importante în această vară. După mai multe zile de negocieri, giuleștenii au reușit o mutare de top. Rapid s-a înțeles cu Arsenal pentru împrumutul lui Cătălin Cîrjan (20 de ani), acesta urmând să joace sub comanda lui Mutu în sezonul viitor.

Rapid este hotărâtă să se implice în lupta pentru titlu în sezonul viitor, astfel că giuleștenii au demarat în forță campania de transferuri din această vară. Echipa lui Adrian Mutu i-a adus până acum pe Omar El Sawy (19 ani/ Csikszereda), Răzvan Oaidă (25 de ani/ FCSB), Iulian Cristea (28 de ani/ FCSB), Christoph Braun (31 de ani/ CFR Cluj) și Borja Valle (30 de ani/ Cartagena).

Cătălin Cîrjan a semnat cu Rapid. Giuleștenii au ajuns la un cord cu cei de la Arsenal

În ciuda faptului că au adus deja cinci jucători, giuleștenii nu se opresc aici. După mai multe zile în care au purtat negocieri intense cu cei de la Arsenal, șefii Rapidului au reușit să-l aducă pe Cătălin Cîrjan, sub formă de împrumut. Tânărul fotbalist a semnat pe un an de zile cu formația giuleșteană, el urmând să fie prezentat oficial în această după-amiază. Potrivit Gsp.ro, Cîrjan are stipulată în contract o clauză specială, potrivit acesteia el urmând să fie folosit ca titular în cel puțin 50% dintre meciuri.

Victor Angelescu, unul dintre acționarii giuleșteni, a confirmat transferul lui Cîrjan. În plus, Angelescu a dezvăluit că aceasta nu este ultima mutare făcută de Rapid, urmând ca la echipă să mai fie aduși cel puțin încă 1 sau 2 jucători.

„Ne-am înțeles cu Cîrjan. Va semna în curând, e doar o formalitate. Urmează să apară și anunțul oficial. În acest moment, pot să vă spun că vor mai veni cel puțin 1-2 fotbaliști”, a declarat Victor Angelescu.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Cătălin Cîrjan este de 250.000 de euro. Mijlocașul român se află în proprietatea celor de la Arsenal Londra din iulie 2020. În România el a jucat doar pentru Viitorul Domnești. În ultimul sezon, Cătălin Cîrjan a bifat 22 meciuri în tricoul lui Arsenal U21 și a reușit să marcheze două goluri. Mijlocașul român are contract cu formația londoneză până în vara anului 2024, având posibilitatea de prelungire pentru încă un sezon.

