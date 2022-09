Rapid învinge la Voluntari și revine pe primul loc în SuperLigă: „Jucătorii trebuie să rămână cu picioarele pe pământ!”

Rapid a revenit pe primul loc în SuperLigă, după ce a învins FC Voluntari cu scorul de 1-0 (0-0), în deplasare, confruntarea contând pentru etapa a 9-a.

Cea de-a patra victorie consecutivă a „alb-vișiniilor” a fost obținută grație golului înscris de atacantul croat Marko Dugandzic (min. 60), care a deviat superb la colţul lung centrarea lui Alexandru Ioniţă II.

„Am avut o săptămână grea, cu meciuri grele. Mă bucur că am terminat cu 3 victorii. Mă bucură modul în care au jucat băieții astăzi și cum au interpretat ce le-am cerut. Singurul punct negativ ar fi că nu închidem meciul mai repede, nu marcăm golul doi. Așa cum spuneam tot timpul și am cerut și conducerii să am un lot competitiv, să fie concurență, pentru că doar așa crește valoarea. Cred că eu și staff-ul meu am gestionat bine săptămână. Rezultatele vorbesc de la sine, dar pe lângă asta, nu avem accidentați. Rapidul poate să crească, ideea e că de la meci la meci moralul crește. Mi-a plăcut echipa, siguranța pe care a arătat-o. A fost un meci care mi-a plăcut mult și sper să mergem pe această cale. Jucătorii trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Lumea poate să vorbească de titlu, noi rămânem concentrați și încercăm de la meci la meci să progresăm. Suporterii pot să se gândească la lucruri mărețe, dar noi și conducerea rămânem cu picioarele pe pământ”, a declarat Adrian Mutu după victoria Rapidului de la Voluntari.

Cu acest succes, „giuleștenii” au ajuns la șapte victorii în nouă etape în SuperLigă, urcând pe primul loc cu 21 de puncte. De partea cealaltă, FC Voluntari a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri şi patru eşecuri, ilfovenii fiind pe locul 12 cu 8 puncte în clasament.