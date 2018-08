Rareș Bogdan a spus că nu va ceda în fața amenințărilor pentru că a fost în Piața Victoriei în seara zilei de 10 august și a văzut calitatea oamenilor care au protestat, iar acum vrea să afle vinovații pentru represiunea violentă a Jandarmeriei.

„Imaginile groazei mă fac să continui. Vreau să știu vinovații„, a declarat realizatorul TV în deschiderea emisiunii de marți seara.

„Nu cedez. Ei încearcă să mute subiectul, să schimbe obiectul atenției către altceva. Nu cedăm în România. Să fie clar, o voi spune acum. Sâmbătă dimineața, după nenumărate amenințări primite am decis să-mi trimit familia la Cluj. La această oră ei sunt într-un avion mergând la 12.000 de km distanță de România și vor sta acolo atâta timp lucrurile vor fi la fel de tensionate și amenințările vor curge la fel asupra mea și asupra Realității. Nu mă opresc. Cu toate amenințările venite dinspre Jandarmerie sau dinspre ciracii acesteia, dinspre grupări interlope controlate de jandarmi. Nu voi ceda pentru că am fost acolo vineri, dacă nu aș fi fost poate mi-ar fi fost greu să înțeleg calitatea oamenilor din Piața Victoriei, dar am stat de vorbă cu sute de oameni în cele patru ore. Este absolut groaznic ceea ce am văzut de atunci până astăzi, imaginile groazei mă fac să continui. Vreau să știu vinovații„, a declarat prezentatorul pentru realitatea.net.