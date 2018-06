UPDATE Celebrul prezentator Rareș Bogdan a făcut primele declarații după incident, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România. Acesta crede că nu a fost doar o tentativă de jaf, unele lucruri petrecute trezindu-i suspiciuni.

”În primul rând, țin să mulțumesc Poliției Române pentru rapiditatea cu care s-a mișcat. S-a dovedit foarte operativă. Deja s-a trecut la întocmirea portretului robot. Din punctul meu de vedere, nu a fost chiar o tentativă de jaf. Eu am plecat de la această premisă, că a fost tentativă de jaf. Însă faptul că cei doi au încercat să pătrundă în mașină îmi ridică suspiciuni. Dacă urmărești să faci un jaf, spagi geamul și cam atât. Doar că aici nu a fost așa, e cu totul altceva”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, cunoscutul prezentator al emisiunii "Jocuri de putere", a făcut o dezvăluire uluitoare, pe pagina sa de Facebook. Acesta spune că soția și copilul lui au fost atacați în București. Totul s-ar fi întâmplat în momentul în care aceștia urcau în mașină.

"Incercare de intimidare? Jaf? Rapire? Nu stiu sa va raspund acum. Vom vedea pe camerele de pe DN1 si Iancu Nicolae daca a fost urmarita sau nu?!

Absolut socant. Se intampla in capitala Romaniei.

Bucuresti, Pipera, str. Iancu Nicolae, ora 15.08, miercuri 27 iunie 2018. Copilul si Sotia mea au fost atacati in momentul in care urcau in masina in urma cu cateva momente. Fiul meu, Mihai, a fost luat de Mama lui la ora 15.00 de la una din scolile din zona si masina a fost parcata pe o straduta laterala din zona Iancu Nicolae. Cel care a atacat-o purta o sapca cu cozoroc pe cap, mai mic de inaltime, dar indesat, atletic, cu mustata si a coborat dintr-o masina cu numere straine, (Spania, Italia, ???) la volanul careia se afla un alt individ.

Voi reveni cu amanunte. Acesta a incercat sa urce in masina pe usa din dreapta fata si a fost lovit puternic in fata de catre sotia mea care a urlat si a actionat din instinct. Inca nu apucase sa isi puna centura de siguranta. Mihai s-a speriat ingrozitor si plange de atunci. Florina s-a speriat extrem de rau si a crezut ca vor sa il smulga pe Mihai din masina!

Eu sunt in acest moment la Constanta si plec de urgenta spre Bucuresti”, este mesajul pe care Rareș Bogdan l-a transmis pe pagina sa de socializare.

Rareș Bogdan fusese avertizat: ”Feriți-vă!”

Rareș Bogdan a anunțat că va pleca imediat spre București, după amenințările pe care familia lui le-a primit. Moderatorul se afla la Constanța în momentul în care a primit vestea șocantă. Mai mulți fani ai lui Rareș Bogdan s-au grăbit să facă unele comentarii vizavi de incident.

”DOAMNE, ce NENOROCIȚI ! CALM ȘI CURAJ BOGDANE ! Sper sa nu fie prea traumatizat pustiul și sa-i treacă repede sperietura. Bravo doamna pt prezenta de spirit ! CURAJ!”, ”Penalii au trecut la intimidări !? Înseamnă că le este frică d-le Rareș ! Sperăm ca totul să fie bine….”, ”Dacă astăzi manifestanții nu întra în parlament, ăștia vor începe cu represalii comuniste. Nu-i de gluma. Sint criminali organizați. Acum, ori niciodată”, ”V-am avertizat mai demult să aveți grijă de familie Rareș Bogdan!Ascultați de oamenii bătrâni care au văzut și auzit multe!!Feriti-va familia de hoardele dezlănțuite! Ăștia nu au D-zeu!!”, ”Îmi pare rău de cele întâmplate, dar pe viitor aveți grijă. Era de așteptat, nu le convine ca zici adevărul seară de seară. Si nu le sta bine, dacă vor fii scoși de la guvernare va începe războiul din partea lor”, sunt câteva comentarii.