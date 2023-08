Răspunsul neașteptat dat de Vica Blochina atunci când a fost întrebată de situația financiară. Cum a închis gura „cârcotașilor”: „Îmi cad din cer!”

Vica Blochina a răspuns „cârcotașilor”, în cadrul podcastului pe care îl moderează. Fosta balerină a fost întrebată, de-a lungul timpului, cum reușește să își permită situația financiară pe care o are. Blondina nu a stat pe gânduri și le-a oferit un răspuns ironic celor care au întrebat-o. Iată mai jos, în articol, ce a spus fosta parteneră a lui Victor Pițurcă.

Curioși din fire, unii dintre urmăritorii Vicăi Blochina au întrebat-o pe fosta balerină de unde are bani. Blondina nu a stat pe gânduri, iar răspunsul a venit direct în podcastul pe care îl moderează. Ironică, Vica le-a spus că banii „cad din cer”, iar atunci când se trezește „vede bani lângă ea”.

„De unde am bani? Îmi cad din cer! Banii mei îmi cad din cer! Deci, dorm noaptea și când mă trezesc… mă uit stânga dreapta și văd noaptea bani lângă. Am eu o înțelegere foarte bună cu cel de Sus. Sunt perioade când mănânc o bomboană. Sunt perioade și perioade. Pe bune, frigiderul la mine este gol. Înainte când mergeam la magazin cheltuiam una – două bani, acum nu mai cheltui bani. Acum dacă îmi este foame iau un cub de gheață în gură, se umple stomacul cu apă și gata… am mâncat!”, le-a spus Vica Blochina fanilor ei.

De-a lungul timpului, fosta balerină a participat în cadrul mai multor show-uri televizate. De altfel, are propria afacere cu lenjerii de pat și câștigă venituri din campaniile de pe social media.

Vica Blochina, dezvăluire despre fosta relație cu Pițurcă

Tot în cadrul emisiunii online pe care o moderează, Vica Blochina a vorbit despre o fostă relație extraconjugală pe care a avut-o. În urmă cu 16 ani, fosta balerină a avut o relație cu Victor Pițurcă.

„Eu nu mai sunt cu omul ăsta de 16 ani, deci nu mai am nicio treabă. Eu nu cred că există vreo femeie în viața asta care nu a fost amantă. Este normal, ăsta este cursul vieții. Nu este corect în momentul de față un titlu care apare în ziar „amanta lui Pițurcă”. Am fost, recunosc că am fost, dar acum nu mai sunt! Sunt mama copilului lui Victor Pițurcă, este normal. Eu am considerat, în trecut, că am fost iubita lui Victor Pițurcă, nu amanta. Dacă în DEX scrie că am fost amantă, asta este situația. Ce, am zis eu că nu este adevărat?

Însă au trecut 16 ani de când nici nu mă văd, nici nu vorbesc cu el! Eu sunt singura persoană din România despre care se scrie . Voi credeți că eu am fost singura femeie care a fost iubita unui om însurat?”, a spus Vica.

Sursă foto: capturi video podcast Femeia Deasupra