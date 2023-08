Vica Blochina, dezvăluiri șocante! Vedeta a vrut să-și ia viața: „Am fost foarte supărată pe mine”

Vica Blochina (49 de ani) a fost la un pas să-și pună capăt zilelor. Fosta balerină a făcut declarații halucinante despre perioada grea prin care a trecut.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă s-a confruntat cu probleme mari din cauza faptului că se afla într-o perioadă în care nu mai era împăcată cu modul în care arăta. Fire asumată, Vica Blochina a ales să împărtășească întreaga situație prin care a trecut, în cadrul unui vlog pe care l-a postat pe YouTube.

Vica Blochina a vrut să-și încheie socotelile cu viața: „Mă uram”

Vedeta a mărturisit că mereu s-a confruntat cu kilogramele în plus și a încercat să țină diete drastice pentru a putea ajunge la condiția fizică la care visa. Mai mult decât atât, blondina a dezvăluit că a acceptat participarea la Survivor România, tocmai pentru că se gândea că lipsa hranei și probele solicitante o puteau ajuta să se întoarcă acasă cu kilograme în minus. Nu a fost să fie așa cum și-a dorit, iar gândul că nu putea scăpa de această problemă a făcut-o să-și dorească să-și încheie socotelile cu viața.

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine (n.r- kilogramele în plus). Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă.

Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești. Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg”, a povestit Vica Blochina, pe canalul ei de YouTube.

Pentru a nu intra în mrejele depresiei, Vica Blochina a apelat la ajutorul unui preot pentru a putea trece mai ușor peste acel episod greu. Ulterior, blondina a ales să facă operație de micșorare a stomacului pentru a scăpa de acele kilograme.

„E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc.

Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau, dar a fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț, gras, ești asociat cu lipsa de bun simț”, a continuat Vica Blochina.

