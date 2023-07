Pe ce s-au dus banii pe care Vica Blochina i-a primit de la Survivor România! Blondina nu a mai rămas cu niciun leu

Vica Blochina s-a numărat printre concurenții ce au participat la Survivor România 2023. Spre deosebire de alți colegi, blondina a mărturisit în repetate rânduri că a acceptat provocarea din Dominicană pentru bani. Așa că imediat cum s-a întors în țară, s-a pus pe cheltuit și nu a mai rămas cu niciun leu.

Vica Blochina s-a numărat printre curajoșii care au acceptat provocarea Survivor România. Blondina a intrat încrezătoare în competiție și a crezut o să reziste până aproape de final. Însă nu a fost așa, iar numai după o lună aceasta a cerut să fie eliminată. Se pare că blondina nu a reușit să se adapteze condițiilor dure din junglă, fapt ce a făcut-o să își roage colegii să o propună spre eliminare.

Chiar înainte să ajungă în Dominicană, Vica Blochina mărturisea că a făcut parte din proiectul de la Pro TV doar pentru că remunerația pe care a primit-o a fost una destul de mare. S-a vehiculat că fosta balerină ar fi încasat câte 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Așadar, vedeta s-a întors cu bani frumoși acasă, însă aceștia s-au evaporat cât ai clipi. Vica Blochina a mărturisit că este o fire foarte cheltuitoare, iar banii de la Survivor nu au rezistat prea mult în contul ei, ducându-se pe tot felu de mofturi.

„Eu m-am dus pentru bani. M-am dus pentru «cașcavălete» la Survivor, ca să fie clară treaba! Toți banii i-am luat! Din bani, dacă i-am cheltuit? Nici nu mai sunt, eu cheltui tot! Eu respir și cheltui!”, a declarat Vica Blochina, potrivit click.ro.

(CITEȘTE ȘI: „EFECTIV AM VRUT SĂ MOR”. VICA BLOCHINA, MĂRTURISIRI FĂCUTE CU OCHII ÎN LACRIMI. VEDETA A AJUNS ÎN PRAGUL DISPERĂRII)

Vica Blochina, pe masa de operație după Survivor România

În luna pe care a petrecut-o în jungla Dominicană, Vica Blochina a slăbit considerabil. Aceasta s-a întors acasă cu 7 kilograme în minus și a fost cât se poate de fericită. Însă, după ce a ajuns în țară, blondina a avut o perioadă destul de dificilă, așa că s-a refugiat în mâncare, iar toate kilogramele pierdute au venit înapoi și chiar mai multe.

Așa că vedeta a hotărât să taie răul de la rădăcină și a decis să apeleze la o intervenție de micșorare a stomacului. Operația a fost un real succes, iar Vica Blochina deja a început să piardă din kilogramele în plus. Aceasta își dorește să dea jos 15 kilograme și este pe drumul cel bun.

„Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă încă nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme. Foarte multă lume și-a făcut intervenția asta, dar mulți nu vor să recunoască.

Eu mereu am avut ambiție în ceea ce privește kilogramele. Toată viața mea am stat numai pe regimuri, diete, detoxuri. Pur și simplu, am simțit că nu mai pot cu dietele astea. Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, declara Vica Blochina.

(VEZI ȘI: VICA BLOCHINA, REZULTATE FULMINANTE DUPĂ OPERAȚIA DE MICȘORARE A STOMACULUI! CE RISCĂ TOTUȘI BLONDINA: „PIERD CONTROLUL”)