„Efectiv am vrut să mor”. Vica Blochina, mărturisiri făcute cu ochii în lacrimi. Vedeta a ajuns în pragul disperării 

În cadrul emisiunii pe care a lansat-o în mediul online, Vica Blochina a făcut dezvăluiri cu ochii în lacrimi. Vedeta a vorbit despre cel mai mare complex al său, cel care i-a măcinat toată viața și care chiar a dus-o cu gândul la sinucidere. Blondina și-a deschis sufletul și le-a povestit internauților ce a măcinat-o ani de zile.

În urmă cu o lună, pe fondul acumulării unor kilograme în plus după participarea la Survivor România, Vica Blochina a decis să taie răul de la rădăcină și a apelat la o operație de micșorare a stomacului. La vremea respectivă, blondina a fost criticată de mulți, aceștia reproșându-i că a recurs la o măsură extremă pentru o problemă inexistentă. Fanii au considerat că vedeta nu avea prea multe kilograme în plus și nu au înțeles de ce a făcut intervenția.

Acum, Vica Blochina a decis să le dea replica și a vorbit despre cât de mult a chinuit-o problema greutății de-a lungul vieții. Cu lacrimi în ochi, blondina a dezvăluit că încă din tinerețe se confruntă cu kilogramele în plus și indiferent ce diete drastice a ținut nu a reușit să slăbească. A știut să mascheze totul, însă această problemă a împins-o la marginea prăpastiei și a făcut-o să aibă gânduri negre.

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine (n.r- kilogramele în plus). Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă.

Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești. Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg”, a spus Vica Blochina.

„Pur și simplu eram disperată”

Vica Blochina a mai mărturisit că problema kilogramelor în plus a împins-o într-o zonă neagră, în marginea unei depresii grele. Vedeta chiar a avut momente în care s-a gândit că viața nu mai merită trăită în acest stil. În era rușine de ea, cu ea și prefera să dispară complet. Multă vreme a încercat să slăbească sau să se accepte, însă nu ajungea la niciun rezultat în niciuna din direcții.

Tocmai de aceea, Vica Blochina a decis să vorbească acum deschis despre toate gândurile ce au măcinat-o, în speranța că poate să ajute și alte persoane ce trăiesc o poveste asemănătoare cu a ei.

„E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc.

Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau, dar a fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț, gras, ești asociat cu lipsa de bun simț”, a mai spus Vica Blochina.

