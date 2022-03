Răsturnare de situaţie! Ce ţară ar fi vrut Ucraina să atace, în ziua în care a început războiul cu Rusia

Este ziua 18 de război în Ucraina. Peste 2,5 milioane de ucraineni au fugit din țara natală, din calea bombardamentelor și rachetelor. Aceștia au luat cu asalt vămile și au așteptat ore întregi pentru a trece granița. Însă, în ziua în care a început războiul cu Rusia, Ucraina ar fi vrut să atace o altă țară. Despre ce este, de fapt, vorba?

În ziua în care a început războiul cu Rusia, Ucraina ar fi vrut să atace o altă țară. În timp ce trupele rusești bombardau mai multe orașe de pe teritoriul ucrainean, Vladimir Putin avea întâlnire la Moscova cu Alexander Lukașenko, Președintele Belarusului. Timp de cinci ore, aceștia au susținut o serie de discuții, în principal și despre situația care are loc în Ucraina. Întâlnirea dintre cei doi lideri, însă, nu este o surpriză, fiind programată din timp. De asemenea, în cursul zilei de marți, liderul rus se va întâlni cu Președintele Alexander Lukașenko, tot în Rusia.

”Voi spune de la început că cei doi lideri au convenit asupra acestei întâlniri cu ceva timp în urmă. Ea nu este neașteptată în niciun fel. Pur și simplu nu am făcut niciun anunț tradițional”, a sous Peskov, potrivit agenției TASS (Russian News Agency).

Pe de altă parte, Președintele Belarusului a susținut faptul că Ucraina ar fi pregătit un atac asupra statului, astfel fiind lansată o „lovitură preventivă asupra pozițiilor” în ultima săptămână din februarie.

„Da, noi doi stăteam într-un elicopter, am fost informați în mod constant. Ei au început. Și acum vă voi arăta de unde se pregătea atacul asupra Belarusului. Și dacă cu șase ore înainte de operațiune nu ar fi existat o lovitură preventivă asupra pozițiilor – patru poziții, voi arăta acum harta, le-am adus – ar fi atacat trupele noastre, ale Belarusului și ale Rusiei, care se aflau la exerciții. Prin urmare, nu am declanșat acest război, avem conștiința curată. Este bine că am început”, a spus Alexander Lukașenko, declarația fiind citată pe site-ul Kremlinului.

Totodată, liderul Rusiei a transmis că ”se dă o lovitură masivă economiei, dar practica ultimilor ani a arătat că acolo unde occidentalii au introdus restricții împotriva noastră, noi am dobândit noi competențe și le-am restabilit pe cele vechi la un nou nivel tehnologic”, notează Playtech.ro.

Sursă foto: arhivă