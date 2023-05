Răsturnare de situație în cazul agresorului din Cișmigiu. Ce a făcut bărbatul, conform actriței Andreea Hriscu

În urmă cu doar câteva zile, Andreea Hristu (35 de ani) a trecut printr-o sperietură zdravănă. Actrița de la Teatrul Excelsior a fost atacată de un necunoscut în parcul Cișmigiu, iar acum și-a făcut curaj și a oferit o serie de declarații despre agresor. Detalii neștiute!

Andreea Hristu a avut parte clipe de groază. Ziua în amiaza mare, în parcul Cișmigiu din București, actrița a fost atacată verbal și fizic din senin de către un necunoscut. Șocul cel mare a venit și din cauza faptului că trecătorii nu au intervenit în niciun fel, deși în preajma ei se aflau mai mulți bărbați. După incident, femeia a publicat o postare pe Instagram, acolo unde a povestit prin ce a trecut.

„Stăteam pe o bancă, cu o carte și o cafea. Se apropie un individ, nimic suspect, vorbește frumos, vrea să mă întrebe ceva. Îmi cere bani, îi spun nu. Insistă, îi cer să plece. Începe să mă jignească, să mă înjure. Ridic tonul și îl ameninț cu poliția. Continuă.

Sun la 112. Mă trezesc cu el la gât, îmi zboară telefonul pe jos, cu dispecera în apel. Țip. Mă uit în jur după ajutor. Mă lovește cu propria mea plasă cu cărți până se rupe și cad toate răsfirate pe alee. Sunt 4 oameni pe băncile din jurul meu, niciunul nu intervine”, a scris actrița pe contul personal de Instagram.

Apar noi detalii în cazul actriței Andreea Hristu, tânăra atacată în parcul Cișmigiu

La o zi distanță, Andreea Hristu a oferit primele declarații publice. Deși nu a trecut complet peste șocul emoțional suferit, tânăra și-a făcut curaj și a povestit că după ce a fost atacată, individul a abordat alte două femei, moment în care s-a temut și a sunat pentru a doua oară la 112 și a urgentat venirea echipajului de poliție. Actrița laudă intervenția autorităților, însă este total dezamăgită de spiritul civic al trecătorilor.

”În cazul meu, poliția a intervenit rapid, l-au și prins pe agresor și a fost dus la secție. Dar nu asta se întâmplă tot timpul. Trăim într-o țară liberă și individul este liber să-și spună punctul de vedere. Cu siguranță organele abilitate vor decide și vor face dreptate.

Individul a rămas în parc și sub ochii mei a intrat în legătură cu alte două fete care erau pe marginea lacului, moment în care am sunat pentru a doua oară la 112 și am urgentat venirea echipajului de poliție. Eu am sunat la 112 în urma unei agresiuni verbale, care ea însăși este o agresiune.

Pe mine, pentru faptul că a îndrăznit să mă agreseze fizic m-a pus într-o stare de șoc, moment în care eu nu am mai putut reacționa și doar m-am apărat la agresiunea lui și ulterior la lovirea directă cu propria mea plasă de cărți. Este cutremurător și revoltător“, a spus Andreea Hristu la Antena 3 CNN.

