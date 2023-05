Surpriză de proporții! Ana Morodan se întoarce la TV. Unde va putea fi urmărită după scandalul cu Poliția

Ana Morodan pare că a trecut într-o oarecare măsură peste scandalul în care a fost implicată în urmă cu doar câteva luni. Vedeta este decisă să meargă mai departe cu proiectele pe care le-a pus în tot acest timp pe pauză, iar recent le-a dat fanilor săi o veste importantă. „Contesa Digitală” se întoarce la TV!

La sfârșitul lunii martie, Ana Morodan a fost prinsă de polițiști în timp ce conducea fără permis și se afla sub influența alcoolului. Vedeta a fost reținuță de autorități și s-a ales cu trei dosare penale.

Din acest motiv, blondina a pierdut contracte pe bandă rulantă. Mai mult, emisiunea în care era protagonistă, de pe Antena Stars, a fost scoasă din grila de programe. Temporar însă. Recent, vedeta a anunţat că a reînceput filmările pentru reality-show.

„Eu n-am fost niciodată plecată de la Antena Stars. Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc. Am stabilit toți de comun acord ca în perioada în care eu am fost la procuror și toate lucrurile care s-au întâmplat, nu puteam să apar pe post râzând și distrându-mă. Contractul meu cu Antena Stars este în picioare. Nu s-a dizolvat și noi, uite, în tot răul e și un bine, că am început emisiunea asta care m-a terminat, efectiv. Și-a pus amprenta și oboseala. Căci să fii în fața camerei atâtea ore nu e atât de ușor, cel puțin pentru mine”, a spus Ana Morodan pentru fanatik.

CITEŞTE ŞI: ANA MORODAN, DEZVĂLUIRI-ȘOC! CUM A AJUNS SĂ CONDUCĂ SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI: ”ASIA EXPRESS M-A DISTRUS PSIHIC!”

În continuare Ana Morodan a mărturisit că fanii săi o pot vedea din nou la TV în luna iulie. Vedeta este foarte fericită că revine pe micile ecrane.

„Am prins un avans și noi filmăm în continuare pentru emisiune. Emisiunea o să între pe post în iulie. Vom continua până anul viitor. Eu îți spun ce am vorbit cu producătorii. Pot să spun inclusiv că ieri am filmat”, a mai spus aceasta.

Ana Morodan, internată la psihiatrie

Vedeta de la Antena Stars a ajuns pe mâinile specialiștilor, după ce a avut probleme serioase cu legea. Blondina vrea să uite acea perioadă dificilă, astfel a apelat la ajutorul medicilor. N-a mai stat pe gânduri și a mers într-o clinică de psihiatrie, dezintoxicare și dezalcoolizare, din județul Alba.

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită. Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mult mai rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită.

Acum mi-aș dori dă fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie de mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajutăm să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru”, este mesajul pe care Ana Morodan l-a postat în mediul online.