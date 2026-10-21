Răsturnare de situație în cazul Mariei Ionescu, românca găsită moartă într-o livadă de măslini din Italia. Ce au descoperit anchetatorii

Răsturnare de situație în cazul Mariei Ionescu, românca găsită moartă într-o livadă de măslini din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
Misterul din jurul morții Mariei Ionescu/ sursă foto: social media
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Maria Ionescu a fost găsită fără viață într-o livadă de măslini din Italia. Cazul morții sale se complică, deoarece inițial s-a crezut că este vorba despre o sinucidere, însă un detaliu straniu schimbă toate datele din achetă. 

Trupul neînsuflețit al Mariei Ionescu, o româncă stabilită în Italia, a fost descoperit în dimineața zilei de joi, 15 octombrie, într-o livadă de măslini din apropiere de Francavilla al Mare, în provincia Chieti, Italia. Femeia avea 66 de ani și locuia în Mottola, orașul în care se întorcea împreună cu partenerul ei, un italian, după o călătorie la Rimini, unde locuiește fiul femeii.

În drumul spre casă, cei doi au făcut un popas pe autostrada A14, în dreptul comunei Mottola. Între ea și bărbat ar fi izbucnit o ceartă spontană, moment în care femeia ar fi fost lăsată în acel loc. Ulterior, bărbatul și-a continuat drumul fără soția sa.

Răsturnare de situație în cazul morții Mariei Ionescu

Inițial, anchetatorii italieni au luat în calcul varianta unei sinucideri, însă, în timpul audierilor, oamenii legii au descoperit pe gâtul bărbatului o tăietură, descoperire care pare să schimbe cursul anchetei. De asemenea, în urma perchezițiilor din locuința cuplului, oamenii legii au descoperit mai multe prosoape pătate de sânge – despre care se crede că au fost folosite pentru oprirea sângerării rănii de la gât.

Românca a fost găsită spânzurată de un măslin, cu o sârmă în jurul gâtului și cu picioarele atingând pământul. Locul în care a fost descoperit trupul neînsuflețit se află la aproximativ doi kilometri de locul în care a avut loc popasul. În momentul de față, soțul Mariei Ionescu este audiat în calitate de persoană care poate oferi informații despre caz – fără a avea statutul de suspect.

Anchetatorii încearcă să reconstituie traseul parcurs de româncă în condițiile în care aceasta avea probleme serioase de mobilitate. Cercetările sunt efectuate de Squadra Mobile din Chieti, condusă de comisarul-șef Francesco D`Antonio, sub coordonarea procurorului Ciani.

Maria Ionescu a fost găsită fără suflare după ce s-a certat cu soțul ei în timpul unei călătorii prin Italia. Ce s-a întâmplat cu românca de 66 de ani

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