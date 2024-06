Răsturnare de situație în cazul morții lui Matthew Perry! Vinovații pentru decesul actorului din ”Friends” vor fi arestați

Răsturnare de situație în cazul morții lui Matthew Perry, îndrăgitul actor din serialul-fenomen ”Friends”. După ce, inițial, s-a spus că decesul starului ar fi survenit din cauza unei supradoze de medicamente, acum, autoritățile ar putea pune sub acuzare mai multe persoane.

Matthew Perry a fost găsit fără suflare, în octombrie 2023, în jacuzzzi-ul din casa sa, după ce s-ar fi înecat accidental. Raportul autopsiei mai consemnează înecul, boala coronariană şi efectele buprenorfinei ca fiind factori care au contribuit, dar care nu au legătură cu cauza imediată a morţii.

În ciuda eforturilor depuse de către medicii ajunși la fața locului, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața și au fost nevoiți să declare decesul. Se pare că actorul urma o terapie ce presupunea infuzia de ketamină. Potrivit medicilor legiști, Matthew Perry ar fi primit perfuzii cu ketamină pentru depresie şi anxietate. De-a lungul vieții sale, starul din ”Friends” s-a luptat cu dependența de droguri și de alcool, cheltuind 9 milioane de dolari pentru a se vindeca.

Medicul legist care i-a efectuat autopsia a dezvăluit că moartea lui actorului a fost un accident, cauzat de efectele grave ale ketaminei. Dar, acum, au ieșit la iveală noi detalii uluitoare! O sursă din cadrul forțelor de ordine americane a dezvăluit că „mai multe persoane ar putea fi inculpate” în legătură cu moartea vedetei, conform revistei People.

”Primea ketamină de la oameni care încercau să-l ajute. Pentru unii, este foarte eficientă, dar nu pentru toată lumea. Matthew își dorea să scape de durere și adora efectele ei disociative. Cartea lui Matthew este o poveste valoroasă despre adevărata natură a dependenței. A fost un om care a încercat cu disperare să scape de droguri, care nu a putut să scape de droguri și care a pățit ce pățesc mulți dependenți”, a declarat o sursă care a făcut parte din investigație, pentru People.

De asemenea, anchetatorii vor să mai afle dacă actorul a primit narcotice prin poștă. Inspectorii federali au spus că folosesc un software avansat de urmărire, pentru a investiga corespondența actorului. Raportul autopsiei arată că doza de ketamină aflată în corpul lui Perry era similară cu cea folosită în spital pentru a anestezia pacienții. (CITEȘTE ȘI: SURPRIZĂ URIAŞĂ! S-A AFLAT CINE VA MOŞTENI AVEREA COLOSALĂ A LUI MATTHEW PERRY. CUM SE ÎMPART CELE 120 MILIOANE DE DOLARI)

”Au existat mai multe tinere între 21 și 25 de ani pe care le întâlnea pe Raya (rețea de socializare pentru celebrități). Ele obișnuiau să-i aducă droguri. În majoritatea timpului, era vorba de oxicodonă. De asemenea, actorul făcea rost de doguri ilicite de la fostele lui iubire, avea un fel de rețea”, a mai dezvăluit sursa respectivă.

Rolul din ”Friends” i-a adus faima

Distribuirea în rolul lui Chandler din serialul-fenomen ”Friends”, în 1994, l-a făcut celebru pe Matthew Perry. Ba chiar i-a adus și o nominalizare la premiile Primetime Emmy în 2002. El a primit alte patru nominalizări la prestigiosul premiu pentru televiziune, inclusiv pentru rolul Joe Quincy din “The West Wing”.

În “Friends,” Perry a jucat alături de Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston şi Lisa Kudrow , în comedia care a acaparat întreg mapamondul despre un grup de prieteni care trăiesc în New York. Actorii au devenit la fel de apropiaţi ca şi personajele din serial şi au devenit o familie și în viața reală. Aceștia au negociat împreună pentru a deveni unii dintre cei mai bine plătiţi actori dintr-un serial de televiziune la acea vreme. (VEZI ȘI: JENNIFER ANISTON A FĂCUT PUBLIC ULTIMUL MESAJ PRIMIT DE LA MATTHEW PERRY: ”MĂ UIT ÎN TELEFON ȘI PLÂNG”)

După succesul colosal din ”Friends”, Matthew Perry a primit alte roluri importante în ”Fools Rush In” din 1997, ”Almost Heroes” din 1998 şi “The Whole Nine Yards” din 2000. Deşi ”Friends” a fost cel mai cunoscut serial în care a jucat, Perry a mai performat și în “Studio 60 on the Sunset Strip,” “Mr. Sunshine” şi “The Odd Couple”.