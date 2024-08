Răsturnare de situaţie în cazul sinuciderii polițistului Daniel Tistu din Vâlcea! Ce ar fi făcut tatăl său

Un incident tragic a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, 7-8 august 2024, în comuna Roșiile, unde șeful postului de poliție, Daniel Tistu, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit decedat în sediul poliției în jurul orei 02:30. Tânărul și-a luat viața folosind arma de serviciu. Înainte de a comite gestul fatal, Daniel a lăsat un bilet de adio în care, deși nu a explicat detaliat motivele, a menționat că „nu mai poate lupta”.

Daniel Tistu, care absolvise Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina în 2017, fusese evaluat psihologic și declarat apt pentru funcția de șef de post la sfârșitul anului 2021. Era căsătorit civil din august 2023 cu Ramona Mihaela, iar cei doi plănuiau să aibă petrecerea de nuntă în luna mai 2025.

Citește și: DETALII CUTREMURĂTOARE DESPRE PRESUPUSUL UCIGAȘ DIN ”CALEA MOȘILOR”: ORDIN DE PROTECȚIE ȘI EVACUAT DIN APARTAMENT DUPĂ CE … ȘI-A STRÂNS COPILUL DE GÂT ȘI A AMENINȚAT CĂ DĂ FOC LA CASĂ!

Familia lui Daniel este bine cunoscută în localitate; tatăl său, Florin Tistu, este consilier local în comuna Lăcusteni și pădurar, iar mama sa este educatoare în Bălcești. De asemenea, fratele său este pompier în cadrul ISU Vâlcea.

Apropiații tânărului susțin că în ultimele luni ar fi existat tensiuni în viața sa personală, dar detaliile rămân neclare până la finalizarea anchetei. În biletul adresat soției, Daniel a transmis că o iubește, dar a subliniat că nu mai are puterea să continue lupta. Anchetatorii cercetează în prezent circumstanțele exacte care l-au determinat să recurgă la acest gest extrem.

Conform unui membru al familiei, Daniel Tistu, șeful postului de poliție din comuna Roșiile, s-a sinucis după ce s-a confruntat cu multiple conflicte personale, majoritatea legate de relația tensionată cu tatăl său, Florin Tistu, care este pădurar de profesie. Se pare că Florin Tistu, cunoscut pentru comportamentul său violent, a exercitat presiuni asupra fiului său, cerându-i ajutorul într-o situație delicată. Recent, Florin Tistu fusese prins de poliție transportând material lemnos fără documente justificative, iar acest incident a agravat tensiunile dintre tată și fiu, potrivit gazetavâlceană.ro

De-a lungul anilor, Florin Tistu și-a construit o reputație de om dur și violent, fiind acuzat că și-a agresat soția în repetate rânduri. Soția sa, o educatoare apreciată în comuna Lăcusteni, a suportat ani de abuzuri, iar aceste conflicte familiale au afectat profund pe Daniel. Presiunile constante și certurile frecvente din trecut par să fi contribuit la decizia tragică a tânărului polițist de a-și lua viața.

„Nu știu nimic despre ce s-a întâmplat, nu pot vorbi de emoție și durere. Habar nu am de ce Daniel a recurs la acest gest. Nu știam că a lăsat bilet de adio. Ultima dată am vorbit cu el ieri, la ora 10 și mi-a zis că la ora 2 intră de serviciu. Și la 3 fără un sfert am aflat că s-a împușcat. Deocamdată este la spital la Râmnicu Vâlcea și astăzi îl luăm acasă. Înmormântarea va avea loc probabil sâmbătă sau duminică. În afara unor certuri cu iubita lui, nu îmi pot imagina alt motiv pentru care s-a sinucis”, a declarat Florin TISTU, tatăl polițistului Daniel TISTU, pentru sursa menționată anterior.