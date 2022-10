Răsturnare de situație în cazul șoferului care a fost la un pas să spulbere pietonii! Magistrații, decizie de ultimă oră

Fiul lui Roxy Manelista, Antonio Michelle Șerban, cel care a provocat, pe data de 26 octombrie, un adevărat circ pe străzile din București, a primit decizia de la magistrați. Șoferul fugar rămâne în libertate, dar fără drept de a conduce, timp de un an de zile.

Magistrații au decis! Șoferul „bombardier” care a fugit miercuri noaptea, pe data de 26 octombrie, după ce a fost somat de către polițiști să coboare geamul mașinii pe care o conducea, va rămâne în libertate, însă, nu mai are voie să conducă. Procurorii au decis, astăzi, ca șoferul să nu fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, motiv pentru care l-au lăsat în libertate. „Bombardierul” nu va mai avea dreptul de a conduce, timp de un an de zile, fără drept de redobândire. Antonio Michelle Șerban, fiul lui Roxy Manelista, se află, din acest moment, sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Deși, tânărul a fost reținut inițial pentru acuzaţiile de tulburarea liniştii şi ordinii publice, procurorii au decis, astăzi, ca acesta să nu mai fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

De ce au luat procurorii această decizie

Decizia procurorilor de a-l lăsa în libertate și de a nu-l mai prezenta judecătorilor pentru propunere de arestare preventivă are la bază, faptul că acesta a ieșit negativ, atât la testul pentru alcool, cât și la cel pentru droguri.

Reamintim că miercuri, 26 octombrie 2022, Șerban Michelle Antonio se afla în trafic, moment în care a fost oprit de polițiștii rutieri. După ce i-a sfidat, atât pe agenți, cât și pe jandarmii care au venit în ajutorul acestora, a fugit lovind două mașini, aflate în trafic. În cursul zilei de ieri, 28 octombrie, Antonio a fost prins și dus la audieri, apoi reținut pentru 24 de ore. Mai mult decât atât, acesta s-a ales cu un dosar penal. (VEZI AICI)