Răsturnare de situație! Sebastian Chitoșcă, mesaj dur pentru fosta soție: ”Fraiero! Acum bei să uiți de mine”

Fostul concurent de la ”Survivor România”, Sebastian Chitoșcă se chinuie să treacă peste despărțirea de fosta lui soție, însă asta nu-l oprește să mai arunce, din când în când, ”săgeți” la adresa celei care i-a fost soție timp de 7 ano. Iată ce reacție a avut atunci când Alexandra a dat de înțeles că încă îl mai iubește.

Pentru Sebastian Chitoșcă experiența ”Survivor România” a venit cu multe necunocute, dar și cu multe surprize plăcute și mai puțin plăcute. Când credea că se va întoarce în brațele soției, lucrurile au luat-o în altă direcție, una dramatică. La întoarcerea din Republica Dominicană, Sebastian și Alexandra Chitoșcă s-au despărțit după o relație care a durat mai bine de 7 ani. Cei doi locuiau împreună în Germania, iar tânăra a emis și un ordin de restricție la adresa soțului ei, motiv pentru care nu are voie nici măcar să se apropie de ea.

Alexandra, mesaj cu subînțeles pentru Sebastian Chitoșcă

”Vraja” s-a spulberat între cei doi, însă amintirile par să nu le dea pace. Alexandra a fost cea care a făcut ”primul pas” și a lăsat garda jos. Fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă a ”aruncat o săgeată” către fostul partener:

”Este ok dacă inima ta are nevoie de mai mult timp ca să accepte ceea ce mintea ta știe deja. Doar să nu fie pentru totdeauna”, se arată în postarea Alexandrei.

Mesajul a ajuns, în cel mai scurt timp, la Sebastian care nu a ezitat să-i răspundă în stilul caracteristic. Aflat în compania lui Jador, fostul fotbalist a postat un videoclip, iar pe fundal a lăsat piesa cântată de artist cu Theo Rose și Bogdan de la Ploiești, numită „Fraiere”. ”Fraiero, fraiero, fraiero/ Acum bei sa uiti de mine/ Fraiero, fraiero, fraiero/ Am crezut in tine, dar in fine”, sunt versurile piesei pe care Sebastian Chitoșcă a distribuit-o pe pagina lui de Instagram.

Alexandra a cerut ordin de protecție

”Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta n-o sa mai dea ochii cu mine pentru ca eu nu-mi doresc. Am si plecat din Germania ca sa nu mai fiu in stresul ala. M-am detasat si sunt in Romania de atatea zile. Eu ma asteptam sa se linisteasca ea si sa lamureasca cu tatal meu, nici macar cu mine, pentru că nu-mi mai doresc”, a spus Faimosul.

