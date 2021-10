Câţi bani a câştigat Sebastian Chitoșcă la „Survivor”: „Cinci ani am muncit pe banii aștia”

Sebastian Chitoșcă a povestit în cadrul unui interviu recent câţi bani a câştigat la „Survivor”. Fostul concurent este mândru de parcursul său în competiţie şi de faptul că a reuşit să îşi ajute familia din punct de vedere financiar.

Sebastian Chitoșcă a făcut parte din echipa Faimoșilor în cadrul emisiunii de la Kanal D. În luna iunie acesta a părăsit competiţia, însă se pare că nu îi pare rău de acest lucru. Fostul fotbalist a explicat că toate suferinţa pe care a trăit-o în junglă a meritat.

Totodată, tânărul a vorbit şi despre banii pe care i-a câştigat în emisiune.

„La Survivor am făcut destul de mulți bani. E confidențială suma, dar ar fi trebuit să lucrez vreo 4 ani în Germania pentru a face banii ăia. A fost bine, financiar am susținut familia. Eu am dus greul întotdeauna. Ea doar de când lucrează, de acum, susține financiar familia.

E de apreciat că nu a stat cu mine pentru banii mei, niciodată nu a fost chestia asta. Acum sunt mai relevant decât eram ca fotbalist”, a spus Chitoșcă la GSP Live.

„Săptămâna trecută gândeam că aș ruga oamenii de acasă să nu mai alerge după bani. Dacă au o familie ce îl iubește cu adevărat, și oamenii ăia suferă când aleargă după bani, le-aș spune să să nu mai alerge după bani, pentru că îi vor câștiga, dar vor pierde familia.

Acum, după ce am stat de vorbă cu mai mulți oameni familiști, spun că trebuie să le faci pe ambele fără nicio diferență. Să faci banii, să satisfaci și familia. Asta ai să o faci doar când ești copt la minte”, a mai spus Sebastian.

Sebastian Chitoșcă s-a despărțit de soție

Sebastian Chitoșcă și Alexandra erau căsătoriți de șapte ani. După ce s-a întors din competiția de la Kanal D, Faimosul avea planuri mărețe. Voia să devină tătic! Însă… lucrurile s-au schimbat la 180 de grade.

Când s-a întors în Germania, acolo unde era stabilit, soția lui i-a trimis un mesaj lung în care i-a reproșat toate lucrurile care au deranjat-o în mariajul lor. I-a sugerat, totodată, să stea despărțiți și nu i-a lăsat noua cheie de la casă. Lucru care a stârnit furia Faimosului. (VEZI ȘI: SEBASTIAN CHITOȘCĂ, MARCAT PE VIAȚĂ DE TRAUMA FRATELUI SĂU: “AVEA 1% ȘASE SĂ TRĂIASCĂ SAU SĂ RĂMÂNĂ LEGUMĂ”)

Ulterior, Alexandra a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei. Timp de șase luni, Sebastian nu are voie să se apropie de ea la nici măcar 20 de metri. Altfel riscă să facă închisoare sau să plătească o amendă în valoare de 250.000 de euro. Sebastian susține, însă, că nu a fost niciodată agresiv cu Alexandra și că de fapt ar fi fost influențată să ceară acel ordin de protecție.

Sursă foto: Instagram