Sebastian Chitoșcă, marcat pe viață de trauma fratelui său: “Avea 1% șase să trăiască sau să rămână legumă”

La 28 de ani, Sebastian Chitoșcă luptă din greu pentru marele premiu de la “Survivor România”, show în care a intrat printre ultimii concurenți. Fostul sportiv se consideră o persoană competitivă și a văzut în acest proiect de televiziune o șansă de a reveni în lumea sportului. În cadrul unui interviu copleșitor, el a vorbit despre trauma suferită de fratele său, care a fost la un pas să fie ucis… traumă care l-a afectat atât pe carismaticul “Faimos”, dar și pe cei apropiați.

Fratele lui Sebastian Chitoșcă, la un pas să moară: “Avea 1% șase să trăiască”

Fostul fotbalist de la FCSB a povestit că fratele său a intrat în coma de gradul 4, după ce a făcut o faptă bună. Potrivit declarațiilor sale, Vlad Chitoșcă a intervenit într-un scandal izbucnit la un restaurant din Piatra Neamț, însă, a primit o lovitură puternică în zona urechii și a căzut cu capul pe marginea terasei de lemn. Scandalul s-a petrecut în urmă cu doi ani, când s-a întors într-o vacanță în România.

“Avea 1 la sută șase să trăiască sau să rămână legumă. Dumnezeu a fost cu el, cu noi. Acum este stabil, merge pe picioarele lui, vorbește. (…). Spre binele nostru, în proporție de 90 la sută, fratele meu este foarte bine. (…). Fratele meu este stabilit în Germania de peste șapte ani. În concendiul de acum un an și jumătate a venit în România, a fost la o terasă cu niște prieteni și acolo se ivise un scandal. Fratele meu tot timpul a fost genul de om căruia nu i-a plăcut să vadă oamenii că se ceartă, a auzit de la ce a plecat discuția, de la o notă de plată, și s-a oferit să dea el banii. Le-a dat banii și nota era mai mică decât suma pe care a dat-o el și aștepta restul, diferența era destul de mare. Oamenii, fiind sub influența alcoolului, nu a vrut să mai dea banii înapoi, fratele meu s-a iritat și a spus câteva cuvinte, iar când s-a întors a primit un pumn în zona urechii, a căzut cu capul de terasă și acolo a rămas”, a povestit concurentul aflat în echipa “Faimoșii”, relatează click.ro.

Vlad Chitoșcă a fost tratat atât în spitalele din țară, dar și în Germania, iar fratele său s-a numărat printre oamenii pe care i-a avut alături și l-au susținut clipă de clipă. Ca să îl ajute cu bani, fostul sportiv a plecat în Germania și s-a angajat la o vopsitorie auto.

“L-au stabilizat foarte repede, l-au transferat de urgență la Iași și, după aceea, a urmat chinul. Nu mai e același om acum. Imediat, eu am plecat în Germania. Am lucrat într-o vopsitorie auto, am mers două luni la jobul respectiv și mi-a plăcut foarte mult meseria. Am învățat-o chiar foarte bine, mă pricepeam. Patronul respectiv a închis firma însă, iar, ulterior, am lucrat patru seri alături de tatăl meu la o fabrică de sushi. Mi-era foarte greu să-l văd pe tata la 56 de ani că lucrează pentru alții. Acum, am un canal de YouTube. Jucându-mă pe calculator și având prieteni în domeniul asta în ultimul timp, prietenii mi-au spus să încerc. Cred că am 7 sau 8 zile de când am început și deja am 11 mii de abonați. E extraordinar! Clipul meu în care povestesc de ce m-am lăsat de fotbal are 60.000 de vizualizări”, a mai mărturisit Sebastian Chitoșcă.

Motivele pentru care Sebastian Chitoșcă a renunțat la fotbal

Nărscu pe 2 octombrie 1992 în Piatra Neamț, Sebastian Chitoșcă este fost fotbalist și în prezent este vlogger. Pe vremea când era adolescent, el juca fotbal profesionist, iar la vârsta de 18 ani, a îmbrăcat tricoul naționalei. El a jucat alături de FCSB, unde a fost mijlocaș, iar la 26 de ani a renunțat la cariera sa de fotbalist.

“Lipsa ofertelor concrete m-a făcut să mă las. După perioada de la FC Botoșani, unde am jucat un an și 3 luni, peste 30 de meciuri în Liga 1, mă așteptam ca următorul sezon să fiu titular incontestabil la ei, mai ales că veneam după o perioadă de inactivitate la FCSB și muncisem mult. Munca pe care am depus-o până atunci mă așteptam să fie răsplătită. Cariera mea a luat-o în jos din acel moment. A venit domnul Liviu Ciobotariu antrenor și n-am mai fost introdus pe teren, decât foarte puțin, aruncat zece minute pe finalul meciurilor”, a declarat fostul sportiv pentru gsp.ro.