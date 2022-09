Război între Bogdan de la Ploiești și un trapper din România. Despre ce este vorba: ”Îi deranjează manelele sau nu înțeleg”

Bogdan de la Ploiești urma să scoată marți, 6 septembrie, o nouă melodie, alături de doi trapperi români, Gheboasa și Lil Cagula. Chiar înainte cu câteva ore să se lanseze piesa, manelistul a aflat că a fost ”scos din joc” și că noua piesa urma a fi lansată pe piață, dar fără el. Iată ce s-a întâmplat, de fapt.

Marți, 6 septembrie, urma să se lanseze piesa ”Păi dacă n-ai bani”, înregistrată de Bogdan de la Ploiești și trapperii Gheboasa și Lil Cagula. Cu doar câteva ore înainte de lansarea melodiei pe Youtube, manelistul BDLP a aflat că partea sa din noua piesă a fost eliminată. Crede el că din cauza faptului că producătorul nu acceptă manelele.

Scandal între BDLP și trapperul Gheboasa

Bogdan de la Ploiești a făcut un live pe rețelele de socializare în care își exprima furia în fața internauților, dar i-a transmis și un mesaj dur lui Gheboasa. Manelistul a spus că așteaptă să afle de ce piesa ”Păi dacă n-ai bani” urma a fi lansată pe alt canal de Youtube în afară de canalul său.

”Vreau să fac un anunț foarte special să vedeți facerea de bine, că unii oameni n-au caracter. Am vrut să-l ajut pe băiețașul asta, pe trapperul ăsta, Gheboasa, mi s-a părut că e un băiat foarte, foarte ok. Trebuie să scoatem o piesă și din cauza nu știu cui, abia aștept să aflu răspunsul lui, au vrut să scoată fără mine piesa, ca și cum îi deranjează manelele sau nu înțeleg. De ce am mai făcut piesa asta dacă voi vreți să o puneți pe alt canal, dacă s-a vorbit un lucru, s-a vorbit ceva de la bun început că o scoatem în trei, acum vreți să o scoateți și pe canalul vostru și pe canalul meu?

Am oprit eu toată piesa asta acum și nu se mai scoate nicio piesă. Dacă vouă vi se pare normal să se întâmple așa, să ne facem de râs? Vi se pare normal să ne facem de râs? Aștept și eu răspuns de la Gheboasă, că eu cu tine am vorbit, nu mă interesează stânga dreapta, că parcă văd că bagi la înaintare. Eu am vrut să te ajut fratele meu, nu am intrat eu pe piesă cu japca ca să faceți voi din astea și să scoateți voi. A vrut să pună pe canal piesa fără mine, el cu Lil Cagula, băiatul ăsta. Facerea de bine…”, a spus BDLP, pe un live de pe Instagram făcut marți.

Mai mult, Bogdan de la Ploiești a publicat și un videoclip pe TikTok în care vorbea despre cele întâmplate astăzi. Iată ce a mărturisit manelistul.

Care a fost răspunsul dat de Gheboasa

Trapperul român i-a răspuns manelistului și a dat vina pe cineva ”de mai sus”. Gheboasa a spus că îi pare rău și că el nu este implicat. De asemenea, cântărețul a precizat că își dorea ca piesa respectivă să fie cântată cu Bogdan de la Ploiești.

”INFO pentru Bogdan de la Ploiești. Frate, nu e de la mine. A plecat de mai sus. Că s-a întâmplat să te scoată după piesa, îmi pare rău, nu am ce să îți fac frate. Eu am vrut ca piesa asta să fie cu tine, pentru că eu am vrut să colaborez cu tine, pentru că mi s-a părut că poți să mă ajuți pe orice plan. Dar îmi pare rău, frate, nu e de la mine”, a spus trapperul, pe contul său de Instagram, ca răspuns la mesajele primite din partea manelistului.

