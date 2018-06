Război total între Bianca Drăgușanu și Cristi Brancu. Schimb dur de replici între cei doi

Bianca Drăgușanu și Cristi Brancu se află în conflict deschis. Cei doi și-au transmis mesaje dure și pare că nu mai există șanse de împăcare. Totul a pornit după ce prezentatoarea TV a anunțat, în mediul online, că își vinde poșetele și ochelarii de firmă.

Cristi Brancu s-a arătat deranjat de gestul blondei, care s-a întrebat dacă nu cumva aceasta are nevoie de bani. Lucru care a deranjat-o enorm pe Bianca Drăgușanu.

“Dar am înțeles că am un fan, fanul meu numărul unu, domnul Brancu, care este foarte atent la Instagramul meu. Hmm… Ce credeți? Am auzit că aseară ar fi spus despre mine că îmi vând poșetele și ochelarii pe Instagram. Da, și ce dacă le vând? Cristian, știi de ce le vând? Pentru că am foarte mulți ochelari la fel”, a spus Bianca Drăgușanu.

“În mod special fac acest live pentru prietenul meu Cristian Brancu care îmi ține evidența la ce vând și la ce cumpăr. Am observat că este fanul meu și este atent la ce îmi cumpăr de obicei. Și mai am niște poșete, poate vrea să îi cumpere soției sale. Le vând pentru că mă plictisesc repede de ele și îmi cumpăr extrem de mult. Fac shopping în fiecare săptămâna”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Cristi Brancu nu a rămas dator și i-a dat și el replica Biancăi Drăgușanu. “Cea mai recentă postare a Biancăi Drăguşanu îmi este dedicată. Am spus aseară de ce ar vinde lucrurile ei. Asta îmi arată că se potriveşte cu Tristan Tate, că şi el arată portofele şi genţi de bani. Dacă ea a vrut să ne arate ochelari ne bucurăm foarte mult. Mulţumesc foarte mult, Bianca!”, a afirmat Crist Brancu.