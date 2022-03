Război total între CRBL și Oase. “A vorbit pe la spate, a trădat o prietenie de 15 ani!”

CRBL și Oase au fost prieteni timp de 15 ani, dar acum nu-și mai vorbesc. Au rupt relația de amiciție, iar concurentul de la Survivor România a oferit câteva detalii despre confictul care există între ei.

Oase și CRBL au format o echipă la Asia Express, sezonul 2 și chiar au câștigat marele premiu. Ulterior, cei doi ar fi trebuit să fie co-prezentatori ai emisiunii.

Oase a semnat, însă, contractual fără ca prietenul lui, CRBL, să știe, iar de aici a început scandalul dintre ei. Astfel s-a rupt o prietenie care dura de un deceniu și jumătate.

“Am așteptat să încasăm marele premiu, 30.000 de euro, pe care trebuia să îi împărțim, jumătate-jumătate. Noi știam cumva că va urma să fim co-prezentatori la Asia Express sezonul 3. Eu primisem o ofertă de la Kanal D să fiu într-un juriu. Am vorbit cu Oase și el a zis că la Asia Express sunt puțini bani și să nu acceptăm. Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani. A început să vorbească cu Asia Express despre contract, despre a pleca singur acolo și au început discuțiile. S-a dus și a vorbit pe la spate. Eu din acel moment nu am mai vorbit cu el”, a povestit CRBL într-un vlog postat pe Youtube.

Război între Oase și CRBL. “Eu nu-mi spăl rufele în public”

De partea cealaltă, Oase a fost mai secretos, precizând că nu are obiceiul să-și spele rufele în public, așa cum a făcut fostul său prieten. Nu-l condamnă, însă, pe CRBL pentru alegerea pe care a făcut-o.

“Singurul meu punct de vedere este că tot ce s-a întâmplat a fost o chestie personală și acolo trebuia să rămână. Eu nu-mi spăl rufele în public, dar nici nu mă deranjează ce a ales el să facă. Eu am văzut totul din prisma mea, știu situația și dorm bine noaptea, nu am nici o problemă”, a spus Oase, la Antena Stars.

