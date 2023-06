Scandalul dintre Oana Roman și sora mai mare pare să nu se mai termine. După ce fiica lui Petre Roman a declarat că ea este cea care se ocupă de toate cheltuielile mamei sale, Catinca nu mai este nici ea dispusă să tacă și iese la atac, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Sunt surori vitrege, dar au fost crescute să fie unite, să se iubească și să se protejeze, iar relația lor a fost una fantastică până în momentul în care mama lor a fost dusă la un azil de lux. De atunci, Oana Roman nu vrea să mai audă de Catinca, fiind făcută foc și pară pe faptul că sora ei mai mare pur și simplu nu dorește să meargă să o vadă pe femeia care i-a dat viață, deși Mioara întreabă des de ambele fiice: “Pentru mine, Catinca e un subiect închis. Nu ne mai vorbim! Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea. Am rugat-o să se ducă și ea la mama pentru că eu eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa și ea nu a vrut să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei!, a declarat Oana.

Declarații dure la adresa surorii sale

Fiica lui Petre Roman nu s-a sfiit nici să declare tare și răspicat faptul că ea este cea care susține toate costurile de la azilul de lux unde este internată mama sa, pentru care scoate din buzunar 500 lei/zi, adică un total de 15.000 lei pe lună, o sumă uriașă chiar și pentru un azil de lux. Sătulă să suporte ca propria soră să arunce cu pietre în ea, Catinca Roman a făcut declarații uluitoare, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO:

“E bolnavă, din păcate (n.r: psihic). Nu plătește din banii ei azilul, ci din pensia mamei. Pensia mamei plus pensia de handicap îi ajung. Nici măcar nu mă mai agit. Oana se face singură de râs. Și dacă ar fi fost adevărat că plătește ea azilul din banii ei, tot nu ar fi trebuit să se laude în gura mare. Lucrurile astea se fac discret, dacă avea ceva cu mine, îmi spunea în privat. Dar, repet, nu plătește nimic pentru mama din banii ei. Eu nu am văzut niciun act, nu știu nimic, nici cum se numește azilul. Și nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că nu am putut comunica. Oana a uitat de perioada în care mama a avut o depresie, imediat după divorțul de Petre Roman. Sora mea pe atunci nu stătea foarte mult acasă, să-și aducă aminte cine a avut grijă de mama în acea perioadă, cine a stat lângă ea în cele mai negre zile”.

