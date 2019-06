Războiul divelor: Mihaela Rădulescu VS Andreea Marin. Care este mai bogată

Nu este un secret pentru nimeni că, în trecut, Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au ținut-o din scandal în scandal. Tot atunci ele și-au aruncat multe vorbe acide. Între cele două dive a existat tot timpul o rivalitate.

În urmă cu mai mulți ani, Mihaela Rădulescu a prezentat emisiunea “Duminica în familia”, la Antena 1. La momentul respectiv, telespectatorii erau curioși cât încasează vedeta. S-a aflat abia acum!

“Răduleasca primea în jur de 10.000 de euro pe ediție la ‘Duminica în familie’, în medie cam 40.000 de euro pe lună sau 50.000 de euro, în cazul în care erau cinci emisiuni în direct! Mai mult, ea mai participa și la alte acțiuni ale postului, care îi creșteau onorariul la circa 55.000-60.000 de euro per total, în special în perioada de iarnă! Mihaela era considerată vedetă incontestabilă a postului și era plătită corespunzător!”, a povestit cu mulți ani în urmă o persoană din echipa vedetei, conform viva.ro.

Tot în acea perioadă, Andreea Marin prezenta show-ul “Surprize, surprize”, la TVR 1. Nu era, însă, remunerată la fel ca rivala Mihaela Rădulescu. Mai mult, bruneta a dezvăluit că a luat-o de jos și cunoaște foarte bine ce înseamnă să faci economie.

“Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţîn minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, mărturisea Andreea Marin.