Războiul divelor Oana Zăvoranu și Gabriela Cristea. Atacul fără menajamente al „Queridei” din 2021 s-a viralizat VIDEO

Oana Zăvoranu (50 de ani) ”lovește” din nou. Cherida nu iartă pe nimeni și de data aceasta, în prim-plan, a fost Gabriela Cristea (49 de ani). Vlogul în care fosta soție a lui Pepe (44 de ani) ironiza anumite vedete din România nu a rămas de domeniul trecutului. Unul dintre episoadele emisiunii sale de pe You Tube s-a viralizat, din nou, la peste doi ani de la lansarea lui.

Recent, Oana Zăvoranu a intrat din nou în atenția internauților. De data aceasta, un episod mai vechi al vlogului în care Oana Zavornau atacă persoanele publice a reapărut în atenția publică și s-a viralizat într-un timp record pe rețelele de socializare. În anul 2021, printre multe alte vedete și influencerițe din România, nici Gabriela Cristea nu a fost ignorată.

Este cunoscută antipatia Oanei Zăvoranu față de anumite influencerițe din România, dar și față de anumite vedete sau prezenatoare TV. Printre persoanele publice care nu au scăpat de ironizările sale se numără și Gabriela Cristea. La vremea respectivă, prezentatoarea de la Antena Stars se promova ca fiind o fire sportivă, dovadă fiind postările sale de pe rețelele de socializare.

„Este imaginea sportului pe Pământ! Deci eu când mă gândesc la ea, când o văd nu mă gândesc la păpălică, nu, gata, zic sport! Fibră, ea e! Ce făcea acolo, își încheia șireturile? De la atât pedalat i s-au desfăcut șireturile. Tu, știi, în loc să mergi pe bicicletă să ajungi undeva, tu pedalezi pe loc și nu ajungi nicăieri că ți se rup șireturile, ți se desfac. I-a dat like Pinocchio! Astea cum postează ceva toate își dau like între ele, dar ele în particular, dacă nu sunt una cu alta, s-ar rupe, s-ar sfâșia! Știți că mie nu-mi dă like nimeni? Pe mine nu mă urmărește nimeni, nu cred că le place… Credeți cumva că sunt supărate pe mine vedetele astea și influcencerițele astea de nu dau like?”, a spus Oana Zăvoranu la adresa Gabrielei Cristea.