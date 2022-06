Războiul dronelor. Rusia și Ucraina se luptă în tehnică militară de ultimă generație

Forţele ruse încearcă să-şi extindă controlul asupra regiunilor Doneţk şi Lugansk folosind clasicele drone de recunoaştere şi înarmate, obuzierele, armele antitanc. Riposta ucraineană se bazează pe rachetele portabile anti-tanc britanice sau pe versiunea americană puţin mai grea, Javelin, care se ghidează automat către ţinta lor după lansare, permiţând trăgătorului să se mişte rapid după tragere, se arată într-un documentar realizat de Gândul.ro.

Astfel, armata ucraineană recunoaşte că aceste arme au fost eficiente în luptele din timpul primei faze a războiului din nord-vest şi la est de Kiev. Chiar și așa, utilitatea lor este mult mai mică în Donbas. Strategii militari occidentali şi oficialii militari ucraineni spun că lupta pentru Donbas se va baza pe drone şi sisteme de rachete cu rază mai lungă de acţiune. Cu semnul întrebării, însă rămâne cantitatea de arme, de acest gen, pe care cele două armate o dețin. Vor avea destule?

Această importanţă a dronelor este subliniată în cel mai recent pachet de arme american, care include 112 drone de ultimă generaţie, foarte clasificate, Phoenix Ghost. Acest tip de dronă elimina tancuri şi alte vehicule blindate, se pot ghida către ţintele lor şi sunt de unică folosinţă. Ea este aparent concepută pentru genul de luptă care are loc în Ucraina, care este trimisă de Statele Unite ca parte a celor mai recente transporturi de arme și echipamente. Fantoma Phoenix a rămas puțin învăluită în mister. Nu știm prea multe despre capacitățile sale – cum poate fi lansată, raza de acțiune sau sarcina sa utilă – dar am rămas cu câteva indicii. Aceste noi drone „oferă același tip de capacitate tactică pe care o are un Switchblade”, a declarat un oficial înalt al Pentagonului pe 21 aprilie.

„Voi fi împotrivă să intru în mult mai multe detalii despre sistem în acest moment în scopuri de clasificare, dar poți presupune cu siguranță că, în general, funcționează.” Un înalt oficial al apărării a declarat că drona era în dezvoltare de către Forțele Aeriene înainte de războiul din Ucraina. „Și, pe măsură ce am început să ne uităm în cadrul departamentului la programe care se aflau în diferite stadii de dezvoltare, ne-am dat seama că unele dintre lucrurile pe care le dezvoltam Phoenix Ghost le-ar fi foarte utile ucrainenilor.”

Orlan a fost folosit în numeroase teatre de război precum Donbass

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a menționat că cerințele originale ale SUA pentru dronă se potriveau „foarte strâns” cu ceea ce au nevoie ucrainenii pentru a lupta împotriva rușilor din estul Ucrainei. Ucrainenii spun că forţele ruse desfăşoară deja mai multe drone de recunoaştere Orlan-10 în Donbas, care sunt folosite pentru a supraveghea apărarea Ucrainei şi pentru a identifica ţinte pentru bombardamentele de artilerie.

Produs în peste 1000 de exemplare, Orlan a fost folosit în numeroase teatre de război precum Donbass, războiul civil din Siria, Libia și conflictul din Nagorno-Karabakh din 2020. Orlan-10 este echipat cu un corp compozit capabil să-și reducă urmele radar și un singur propulsor. Pilotat de la distanță, este capabil să atingă autonom până la 60 de puncte de control definite de-a lungul traseului său de zbor.

Cu un preț de listă cuprins între 87.000 și 120.000 de dolari, în funcție de versiunea luată în considerare, drona este de obicei utilizată în grupuri de două sau trei unități în care una este utilizată în scopuri de recunoaștere la o înălțime de 1 – 1,5 km, o a doua ca jammer și al treilea ca hotspot de date care transmite informații către centrul de comandă. Drona este scoasă printr-un sistem de catapultă și aterizată printr-o parașută.

De asemenea, dronele Bayraktar furnizate de Turcia Ucrainei sunt expuse unui risc mult mai mare în estul Ucrainei, după cum a observat Justin Bronk de la Royal United Services Institute. „Densitatea sistemelor ruseşti de apărare aeriană de la sol este, de asemenea, mult mai mare aici”, spune el. În plus „este probabil ca Rusia să aibă superioritate aeriană localizată asupra unei mari părţi din Donbas în timpul următoarei etape a operaţiunilor la sol”. Chair și așa, distrugerea sistemelor de artilerie și a blindatelor rusești cu ajutorul dronelor turcești Bayraktar TB2, operate de armata ucraineană, a făcut ca „întreaga lume” să își dorească să le cumpere, potrivit proiectantului dronei.

Cererea internațională pentru drona TB2 și noua Akinci este uriașă

În plus, aceste drone îi sperie pe ruși. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că cererea internațională pentru drona TB2 și noua Akinci este uriașă. Selcuk Bayraktar, care este căsătorit cu fiica lui Erdogan, Sümeyye, a spus că Baykar poate produce 200 de TB2 pe an. Aeronavele sunt monitorizate și controlate de un echipaj de zbor într-o stație de control la sol, inclusiv utilizarea armelor. Cel mai mare operator de drone TB2 este armata turcă, dar un model de export a fost vândut armatelor altor țări. Platforma Bayraktar TB2 are un design combinat al corpului aripii cu o structură cu coadă în V inversată. Impingerea este generată de o elice cu două pale cu pas variabil în configurația de împingător. Elicea este montată între brațele din coadă și este antrenată de un motor cu ardere internă situat în caroserie. Platforma monococă este modulară, cu elemente principale detașabile, cum ar fi aripa, brațul de coadă și cozile în V. Piesele de fuselaj sunt realizate în mare parte din compozit din fibră de carbon, cu piese din aluminiu prelucrate la îmbinări. Combustibilul este stocat în rezervoarele de vezică, iar consumul de combustibil este echilibrat cu supape solenoide.

Pentru o vreme, TB2, care are o anvergură a aripilor de 12 metri și poate zbura până la o înălțime de aproape 8.000 de metri, înainte de a ataca artileria și tancurile cu bombe ghidate cu laser, care pot străpunge blindajul vehiculelor rusești, a ajutat la anularea superiorității militare a Rusiei în lupta contra Ucrainei. Momentan, ucrainenii sunt în așteptarea sistemelor de rachete cu rază mai lungă de acțiune pe care le vor primi din partea Occidentului.

„În ultimele zile deja au sosit echipamente de ultimă generaţie. Nu au venit toate, dar în următoarea săptămână şi jumătate vor sosi din SUA, Marea Britanie şi ţările europene. Deosebit de importante sunt rachetele Hurricane, Smerch şi Harpon “, a spus fostul şef al Serviciului de Informaţii Externe, Nikolai Malomuj. „Lângă Severodoneţk, Kramatorsk, Lisiciansk, pe rutele pe care ruşii încearcă acum să le blocheze – Herson, Harkov, vom putea lovi cu aceste rachete sistemele de artilerie ruseşti care bombardează trupele noastre şi ne distrug oraşele. Vom putem să lansăm lovituri puternice, să le distrugem şi apoi să efectuăm contraatacuri foarte puternice sau operaţiuni ofensive tactice“, a explicat Malomuj.

Documentarea acestui material a fost realizată de GÂNDUL.RO