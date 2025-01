Râzi cu lacrimi! Ce fură românii de la locurile de muncă: ”L-am prins în baie”

Să vezi și să nu crezi! Mulți români o fac lată la locurile de muncă, însă puțini recunosc. Nu mai este niciun secret faptul că românii au „lipici” oriunde merg. Asta nu înseamnă că sunt doar atrăgători, ci că li se „lipesc” multe obiecte de mână atunci când au ocazia. Nici job-urile de la noi nu sunt ferite de dispariții misterioase, pentru că există persoane care fură diverse lucruri. Iată despre ce e vorba!

Deși pare greu de crezut pentru mulți, iată că este posibil. Se întâmplă adesea, la unele locuri de muncă, ca angajații să fie puțin „lipicioși” atunci când vine vorba despre anumite obiecte pe care le zăresc în calea lor. În cazul în care vă întrebați cam ce se mai fură pe la job-uri, ei bine o mulțime de români au recunoscut în văzul tuturor, pe platforma Reddit.

Hârtia igienică, șervețelele, săpunul lichid, pixuri, chiar și tușul de la imprimantă sunt pe lista unora atunci când vine vorba despre lucruri de însușit de la locul de muncă. Deși pare amuzant pentru unii, nu ar fi deloc așa, spun câțiva români. Spre exemplu, cineva a povestit pe internet cum un coleg de-al său a fost prins la baie, în timp ce fura săpun lichid.

Altcineva a relatat o întâmplare de la locul său de muncă, unde unul dintre angajați obișnuia să fure tot ce prindea, apoi le vindea pe OLX.

Până și cartușul de imprimantă a ajuns să se fure din unele firme. Cineva a explicat și cum procedează atunci când recurge la un asemenea gest.

Un român i-a întrecut pe toți: fură laptopuri! El se consideră un „mare mafiot” pentru că a ajuns să-și însușească bunurile firmei unde lucrează.

„La ce văd pe aici, cred că eu sunt cel mai mare mafiot. Laptopuri. Cam o dată pe an, poate un an și ceva, pot face comandă la laptopuri pentru departamentul meu. Nimeni nu îmi numără unitățile și nici nu prea am limită la valoarea achiziției. Iau mereu cele mai șmechere MacBook Pro-uri (și dacă mai vrea cineva și alte modele, treaba lor) și mai bag și în plus”, a spus acesta, la postarea respectivă, notează Click!