Râzi cu lacrimi! Cum arăta Speak în copilărie. Răzvan Fodor s-a amuzat teribil „Nu am văzut așa biberoane în viața mea”

O fotografie postată de Speak din copilăria sa a stârnit hohote de râs pe internet. Oamenii s-au amuzat terbil de înfățișarea cântărețului. Chiar însuși artistul s-a ironizat în descrierea postării.

Speak a scris pe Instagram în dreptul imaginii cu el ”Aici aveam numele de scena „Sfeark”, autoironizându-și aspectul fizic de pe vremea când era un adolescent, pe plajă, la mare.

Imediat, prietenul său Răzvan Fodor, din competiția „Asia Express”, i-a comentat în aceeași notă ironică: ”…Nu am văzut așa biberoane în viața mea.🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣”.

Românii au stârnit un val de glume după imaginea postată de artist.

„Atunci cand tragi la sala si bagi doar sfarcuri. / Aveai piatra la sfârc erai la pubertate/ Maaaai, dar unde voiau să-ți călătorească sfarcurile, maaai?/ Dacă mai slabeai un kg, erai invizibil/ De pe vremea când alăptai/ Dacă aprind lanterna se văd coastele / Sunt și eu curioasă care din celelalte vedete au tupeul sa arate astfel de poze ca tine??? Ești cel mai tare, fericiți cei ce stau în preajma unor astfel de persoane ca tine. Ești AAAADOOORABIL în tot ceea ce faci”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Speak a avut o copilărie grea

Speak a luptat mult pentru a ajunge unde este azi. Visul i-a fost posibil atunci când l-a întâlnit pe Alex Velea, reușind să se lanseze în muzică.

„Mâncam pâine prăjită cu ketchup zile întregi şi beam apă minerală să nu îmi fie foame. Bani am început să fac târziu, când am venit la Bucureşti. Făceam baschet când eram mic şi de aia iau şi eu acum mereu încălţăminte de bachet. Aveam colegi cu bani şi eu aveau ultimul răcnet la încălţăminte. Am prins la un moment dat o pereche la şase lei, de la second hand, nu erau cine ştie ce, dar eram cel mai fericit copil din lume!”, spunea Speak despre copilărie.

