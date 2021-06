Râzi cu lacrimi la podcastul lui Adrian Enache! Despre Andrei Duban: ”A fost șoim al patriei până la 19 ani. Avea și structura de amant gravid!”

Adrian Enache s-a apucat, că tot e moda, de podcast! Iar invitatul pe care l-a avut la cea mai recentă ediție a fost Cătălin Oprișan, jurnalist cu o lungă experiență în domeniu, moderator, editorialist, invitat permanent la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. Între subiectele discutate, cei doi l-au amintit pe celebrul Andrei Duban, iar Oprișan avea să spună povești care au făcut deliciul audienței.

Adrian Enache avea să-l întrebe lui Cătălin Oprișan despre actorul și omul de televiziune Andrei Duban. ”Să-mi spui cum a fost perioada ta de glorie sub Andrei Duban”, a întrebat Enache, iar Cătălin Oprișan avea să se dezlănțuie, spre amuzamentul cântărețului.

”Andrei Duban era patriarhul pupăturilor. El a fost șoim al patriei până la 19 ani. Că avea și structura aia de amant gravid și de șoim al patriei. Pe el l-au îmbrăcat mai ușor, având trupușorul ăla… Avea mustață, se bărbierea în răspăr… Și el tot șoim era, că era verificat, vaccinat. Andrei Duban se și căsătorise de-acuma, cu tot cu băscuța aia, că el avea cinci ani”, a spus, aproape în hohote, Cătălin Oprișan.

Adrian Enache, pe sticlă, alături de Diana Matei

Adrian Enache a revenit de curând pe sticlă alături de Diana Matei, în locul Corinei Chiriac, la postul Național TV. Emisiunea, care a avut debutul în luna septembrie a anului trecut, se numește “Start Show Romania”. Au fost invitaţi precum artişti de muzică populară, uşoară, pop şi rock, trupe muzicale şi profesionişti din diferite domenii.

Pe 13 iunie, a fost o ediție specială. Adrian Enache a primit, cu ocazia zilei sale de naștere, în direct, diploma pentru cel mai bun tată. Momentul a fost memorabil, mai ales că frații Enache s-au aflat pentru prima oară împreună într-un studio de televiziune. Adrian Enache a ținut un discurs și le-a mulțumit Corinei și Iulianei Marciuc pentru bucuria de a-l face tată. Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache este un adevărat cavaler. David are 16 ani și este aproape la fel de înalt ca tatăl său. Diana, în vârstă de 24 de ani, este fiica pe care cântărețul o are cu fosta sa soție, Corina.

”Până acum, David nu ne-a speriat cu nimic, deși știu, am citit și sunt pregătită să fac față la tot ceea ce înseamnă adolescență. Este un copil foarte bun, a terminat semestrul I al clasei a IX-a cu media 9,75, ceea ce cred eu că, pentru un adolescent, este o performanță. Asta nu înseamnă că nu are și multe activități extrașcolare, pe care am fost atenți să le dezvoltăm și în perioada de pandemie: pasiunea pentru călărit, mersul la sală, cursurile Academiei de Televiziune și Cinematografie „Studiourile Buftea. Suntem atenți să îi stârnim interesul pentru cât mai multe lucuri și, ulterior, el să aleagă ce rămâne hobby și ce ar vrea ca profesie”, declara Iuliana Marciuc.