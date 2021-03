Răzvan Botezatu s-a vaccinat anti-COVID. Ce reacții adverse a avut fostul prezentator TV

Răzvan Botezatu s-a vaccinat împotriva coronavirusului și s-a confruntat cu o situație neplăcută. Asta pentru că după vaccin, fostul prezentator TV a avut reacții adverse.

Fostul moderator de la Antena Stars se află în Berlin, acolo unde a decis să trăiască și să-și croiască un alt drum în viață. Iar, recent, în contextul pandemiei de coronavirus, el a hotărât să se imunizeze.

Imediat după ce s-a vaccinat, lui Răzvan Botezatu i-au apărut niște bubițe pe corp care îl mănâncă îngrozitor. Se pare că această reacție adversă apare la un om dintr-o sută.

”De când m-am vaccinat vorbesc mai des cu cei de la Ambulanță decât cu prietenii. Am luat tot felul de antialergice, am luat și cortizon, dar tot nu mi-au trecut bubele de pe corp și mă mănâncă de înnebunesc. Chiar am citit că asemenea reacții adverse apar la un om dintr-o sută. Iar mie, normal, că eu sunt mama răniților, mi-au apărut toate efectele adverse cu putință”, a mărturisit Răvan Botezatu pentru Wowbiz.

Răzvan Botezatu s-a vaccinat cu prima doză de AstraZeneca și speră ca la rapel să se confrunte cu mai puține probleme. În ciuda faptului că au trecut câteva zile bune de la vaccinare, fostul prezentator TV are mai multe simptome asemănătoare cu cele pe care le-a avut când a contractat virusul.

”Mă simt obosit mai tot timpul, m-am și speriat, am aceleași simptome ca atunci când am avut COVID. Dureri de cap, febră, greață, frisoane, somnolență, tot… Sincer, am toate reacțiile adverse posibile, dar știu că, până la urmă, va fi bine. Oricum, chiar dacă mi-a fost și îmi e atât de rău, tot voi face și rapelul.

Dacă trebuie să rabd încă opt săptămâni și după aceea încă câteva zile, tot voi continua cu vaccinarea. Vreau să fiu protejat, vreau să îmi pot relua viața, cât de cât, așa cum era înainte, iar asta e singura variantă: vaccinarea. O spun și medicii, o spun și oamenii care știu despre ce vorbesc, ar fi culmea să mă dau eu în spectacol și să zic invers”, a mai spus fostul prezentator TV.