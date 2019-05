„Răzvan Ciobanu a fost omorât”. Dezvăluiri cutremurătoare despre tragedia care a șocat România

Dezvăluiri cutremurătoare despre tragedia care a șocat România. Accidentul mortal în care a fost implicat Răzvan Ciobanu a deschis scenarii diverse, iar ipotezele au curs ”cascadă”. Nimeni nu reușește, încă, să dețină toate datele problemei, iar fiecare dintre cei care au întors subiectul pe toate fețele încearcă să își susțină punctele de vedere.

Carmen Harra consideră că Răzvan Ciobanu a fost… ucis. Se întreabă de ce nu există o fișă medicală a lui Răzvan Ciobanu – în sensul că acesta ar fi avut unele probleme psihice – și consideră că nu se poate muri dintr-un atac de panică. Chiar dacă nu l-a cunoscut personal pe Răzvan Ciobanu, Carmen Harra susține că fostul creator de modă ar fi murit… înainte de accident.

”Eu nu cred că o să aflați (n.red. cum a murit Răzvan Ciobanu). Dar am ascultat conversația și mă întreb dacă el a fost evaluat ca cineva care avea probleme de anxietate și avea, într-adevăr, mergea la psihiatru și avea probleme psihiatrice de atacuri de panică, pentru că există medicație pentru așa ceva. Deci nu este o fișă a lui medicală în sensul ăsta? Nu există nimic care să ne arate ce ar fi luat, când ar fi luat, ca să avem o înțelegere mai bună? Din câte știu eu, medical, dintr-un atac de panică nu se moare. Deși, într-adevăr, dacă nu iei medicație ai simptomele astea de atacuri mai severe de panică. Eu pe el îl consider pe el un om care avea un disorder (n.red. – o tulburare) mental din tot comportamentul. Eu nu l-am cunoscut personal. Părerea mea este că el, de fapt, a murit înainte de accident. Ceva s-a întâmplat. Și părerea mea personală ar fi că el de fapt ar fi fost omorât. Ăsta este sentimentul pe care îl am eu”, a declarat Carmen Harra pentru România TV.

”Părerea mea, din punct de vedere metafizic, din punct de vedere al spiritualității, al codificării lui divine este că el, de fapt, era în ceea ce se cheamă, după științele antice, ”Anul Morții”, și că timpul lui fizic pe lume nu era mai mult decât a trăit. Indiferent de cum s-a produs moartea lui fizică, ăsta era timpul lui să plece. Atât i-a fost viața lui, a fost o viață scurtă, o viață intensă. Este un personaj în această situație care nu este identificat, este mai tânăr, cu care eu cred că a avut o relație, probabil cuiva îi datora ceva și de aici au fost niște conflicte în ultima perioadă de care nimeni nu știe. Cazul e mult mai complex decât pare la prima vedere. Intuiția mea spune că ar fi fost omorât de un bărbat mult mai tânăr”, a spus Carmen Harra la RTV.