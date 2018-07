Răzvan Ciobanu o face cu ou și cu oțet pe Marina Almășan, după ce prezentatoarea l-a atacat dur: “«Ouă» sigur nu ai! Tanti, fă urgent ceva cu machiajul, părul și hainele pe care le porți”

A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezlănțuit mai mult ca niciodată! Răzvan Ciobanu a reacționat acid la adresa Marinei Almășan, care l-a criticat în urmă cu câteva zile pentru orientarea lui sexuală. Cunoscutul designer i-a dat câteva sfaturi în legătură cu look-ul și styling și a enumerat punctele ei slabe, din punctul său de vedere. Marina Almășan nu e singura vedetă luată în colimatoriu de creatorul de modă! Și pentru Andreea Berecleanu a avut câteva remarci.

Răzvan Ciobanu, critici acide la adresa Marinei Almășan și a Andreei Berecleanu

Scandalul dintre Răzvan Ciobanu și Marina Almășan a luat amploare! Iar unul între designer și Andreea Berecleanu e pe cale să izbucnească. Asta după ce azi-noapte, mult trecut de miezul nopții, creatorul de modă a făcut public un mesaj plin de critici și remarci acide.

“Salut, am găsit ceva interesant: (…). Ma gandesc de cateva zile daca merita efortul sa dau vreo replica… din respect pt duduia Almasan, am sa fac acest efort. Il fac pentru ca atunci cand eram doar un pusti, ma uitam la «Ceaiul de la ora 5», tin minte ca aveau «concursuri» pt tineri desigeneri. Eu poate ca aveam 17/18 ani si am si trimis schite la acel «concurs».

Revenind: tot nu inteleg care imi sunt stridentele, tot nu inteleg de ce are «duamna» blog. Vremurile domniei sale au apus de muuult! Mie strident mi se pare sa iti vopsesti parul roscat, sa ai scandaluri repetate cu fostul sot, pe teme minuscule gen: pensie alimentara, etc. Strident mi se pare si sa ai o relatie cu un infractor si sa faci pe diva, sa spui «nu am nimic de declarat» si sa te retragi din relatie cand treaba se «impute». Semn de lasitate, dupa parerea mea. Strident mi se pare si sa MINTI ca esti un om tolerant, dar sa ai o problema cu orientarea sexuala a cuiva.

Se vede clar din randurile scrise de dansa. Tu recomandandu-te ca si jurnalist. Mai stiu una la fel de ipocrita @andreea berecleanu, conversatie pe care inca o detin. Iar replica mea exact, la faptul ca domnia sa se ingrijoreaza ca-i ramane odorul nemaritat a fost excat asa: daca as fi heterosexula, intre o fata urata si un barbat ca mine… as alega un barbat ca mine. Stiu,o rautate.

Ma bucur insa ca tanti Marina Almasan, apusa de mult ca persoana publica. Nicidecum nu o putem numi «vedeta de televiziune» etc… a considerat ca sunt un vector bun de imagine pt dansa. Il locul sau,mi as analiza viata, scandalurile meschine (cu diversi barbati din viata mea) modul strident si pitigaiat cu care vorbeste la televizor, «bunatatea» aparenta si «toleranta» pe care mi-o strig (dar habar nu am ce-i aia)…a, tanti, fa urgent ceva cu machiajul, parul si hainele pe care le porti. Eu inteleg ca esti ma batrana ca mine, dar asta nu-i o scuza sa vreo sa semeni cu «tataimiu». In rest, mata ma poti invita la emisia dvs (cu un raiting minuscul)…dar iti garantez ca nu duci un dialog cu mine. Eu nu sunt nici Zina Dumitrescu si nici cantaretele din generatia ta. Putem incerca daca chiar crezi ca te tin balamalele, caci oua…sigur nu ai! Te imbratisez”, a scris creatorul de modă pe pagina lui de Instagram.

Vă reamintim că weekend-ul trecut, Marina Almășan a fost cea care a scris un articol pe blogul său în care l-a criticat pe Răzvan Ciobanu pentru orientările sale sexuale.

“Sunt cel mai tolerant om din lume. Nu mi se cocoata niciun nod in gat, cand stau de vorba cu cineva care nu e ca mine. (…) Si iata ca mi-a venit si mie randul la… intoleranta! E usor exagerata exprimarea, pentru ca imi pastrez opinia relaxata, legata de dreptul omului de a alege cum isi traieste viata. Nu ma deranjeaza cu nimic faptul ca doi barbosi si-au urat dragoste vesnica si se harjonesc prin asternuturi. (…).

Urmaream un late night show, la o televiziune concurenta. L-am regasit, pe ecran, pe creatorul Razvan Ciobanu. Nu am nimic nici cu el, nici cu orientarile lui sexuale, nu i-am purtat tinutele si nu ne datoram nimic unul altuia, sunt oricand gata sa-l invit in emisiunile mele, pentru a vorbi despre flori, fete, filme sau chiar si baieti. Si , totusi, prezenta lui, ieri, pe sticla tarzie a concurentei, m-a oripilat.

Vremurile sunt complicate – o stim – toleranta e o arma buna, pentru a le rezista onorabil, insa stridentele de acest fel, intr-o Romanie inca conservatoare si total nepregatita sa le faca fata (sau… spate – ca sa fim in ton cu subiectul!), sunt foarte periculoase. Subiectul e delicat si orice reactie de revolta iti poate pune in cap acuzatii grave, de tipul incalcarii drepturilor omului’.

Nici gand de asa ceva! Repet: fiecare om este liber sa-si traiasca viata asa cum doreste – chiar daca alegerile lui nu sunt similare celor ale marii majoritati – insa nu ostentativ si nu inainte ca multa lume din jur sa fie antrenata in a accepta relaxat astfel de situatii. Singura mea temere – ca mama de fata si daca e sa gasesc, cu orice pret , un motiv de ingrijorare – este doar aceea ca, daca in jurul nostru Razvan Ciobanii’ vor prinde sa se inmulteasca, fetele noastre… vor ramane nemaritate!”, a declarat Marina Almașan pe blogul personal.

Răzvan Ciobanu, audiat în dosarul “cocaină pentru vedete”

Creatorul de modă a dat explicații în fața procuroriilor DIICOT din Ploiești la începutul acestei luni împreună cu mai multe vedete cunoscute din showbiz-ul românesc.

