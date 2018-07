Razvan Ciobanu, Raluca Badulescu si Oreste, audiati la DIICOT intr-un dosar de trafic și consum de droguri! Ce alte nume grele din showbiz sunt implicate

Nu am inteles niciodata “vorba” ceea:in dragoste si in razboi nu exista reguli…intrebarea mea este:daca in razboi este firesc sa existe strategii,in dragoste de ce nu poti face pur si simplu doar ceea ce simti?! De ce trebuie sa te prefaci ca nu te intereseaza ce face fostul?! Dar pui femeia de la curatenie sa i faca poze prin casa 😇. De ce daca ii dormi pe pres,se numeste “spabiciune”?! De ce trebuie sa te abtii sa-l suni,sa nu pari disperst😇?! Pai tu esti disperat,iar el daca te-ar fi iubit vreodata…cand iti va simti disperarea,ar trebui sa fie de 10 ori mai fericit! Dar ei/noi preferam ca ne credem in avantaj! Asa o prostie cu dragostea asta 😂😂😂😂 #midnighthot #single or #not #❤️ ps:macar am avut si noi in 5 ani,o singura vacanta in care nu ne-am certat nici macar o secunda #😇

A post shared by Razvan Ciobanu (@razvan.ciobanu) on Jul 11, 2018 at 4:36pm PDT