Răzvan din Iași a crezut că a cumpărat un parfum de 1.198 de lei din Palas Mall, cadou pentru nevasta lui. Când soția a desfăcut ambalajul, să cadă din picioare. Ce era înăuntru, de fapt

Ivan Răzvan a vrut să îi facă o surpriză plăcută soției sale, astfel că a mers în mall-ul Palas, din Iași, pentru a-i cumpăra un parfum arăbesc dintr-un magazin de lux. Ajuns acasă, nerăbdător să îi ofere cadoul partenerei sale, bărbatul a realizat că a ieșit în pagubă. Iată ce se afla, de fapt, în cutia ambalată frumos.

Marți, pe data de 1 noiembrie 2022, în jurul orei 15:00, Răzvan a mers la Beautik Haute Parfumerie pentru a achiziționa un cadou pentru soția lui. Ajuns în magazin, lucrurile au funcționat normal, cu oferte, prezentări de produs și alte amabilități pentru a crea o experiență care să te determine să cumperi. Asta până la un moment dat, când situația a devenit puțin dubioasă, imediat după ce a achitat parfumul, în valoare de aproximativ 1.200 de lei.

”După ce am achitat, doamna respectivă mi-a sugerat o hârtie creponată roșie pentru a acoperi parfumul aflat în punga de cadou, iar, mai apoi a pulverizat parfum din mostră peste”, a povestit Răzvan Ivan.

CITEȘTE ȘI: „ȚEAPĂ” DE APROAPE 2000 DE LEI. CE A PĂȚIT UN CLUJEAN, DUPĂ CE A CUMPĂRAT UN MONITOR

Sticla era fisurată, iar parfumul se scursese în ambalaj

Odată ajuns acasă, nerăbdător să îi ofere partenerei sale cadoul atent ales, ieșeanul a observat că ambalajul în care era împachetat parfumul era pătat și avea un miros ciudat, semn că starea produsului nu era tocmai bună.

”Am așteptat ca soția să ajungă acasă. Când a desfăcut ambalajul, întregul pachet mirosea intens a parfum combinat cu ceva adeziv, semn că lichidul a curs în cutie. Am desfăcut cutia și în interior era curs parfumul. Fără să ating sticla de parfum am făcut o poză, în care se vede o fisură ce mai apoi s-a transformat în crăpătură.

Foarte greu am dat de ei. Am sunat la un număr de pe site-ul lor, văzând că pe e-mail nu răspund, iar, doamna respectivă a spus că o abuzez cu telefoane”, a mărturisit bărbatul păcălit de către parfumeria de lux din Iași.

Bărbatul a depus plângere la ANPC

După cele întâmplate, Răzvan Ivan a decis că este cazul să depună și o plângere la ANPC, deoarece acest lucru nu este deloc normal.

”Am făcut multe poze, clipuri video și am sunat la magazinul din Palas. Era colega doamnei care mi-a dat un mail cu reclamații. Supărat și nervos, în același timp, am trimis un mail cu poze, în care le-am spus, fără prea multe detalii, că parfumul este spart și că aș dori să rezolv situația. Nici nu m-am gândit că o firmă ca a lor nu mi-ar schimba produsul. Am primit a doua zi e-mail că au discutat cu domnișoara ce mi-a vândut parfumul, iar ea a spus că nu prezenta urme în momentul predării”, a mai declarat Răzvan, pentru BZI.

VEZI ȘI: UN PUȘCĂRIAȘ I-A DAT O „ȚEAPĂ” DE 11 MILIOANE DE DOLARI UNUI MILIARDAR. INCREDIBIL CE A FĂCUT CU BANII FURAȚI