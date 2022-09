„Țeapă” de aproape 2000 de lei. Ce a pățit un clujean, după ce a cumpărat un monitor

Un clujean și-a luat „țeapă” de la un mare magazin online. Bărbatul a cumpărat un monitor de 1879 lei care a sosit cu un defect. Ce a urmat după aceea este un adevărat „circ” cu reprezentanții firmei.

Bărbatul a plasat comanda online, și-a așteptat produsul, a venit, dar cu „o dungă mare și albă de pixeli”. Cum a văzut, a și sunat la firmă, apoi respectivii au trimis un curier să-i ia produsul. După două săptămâni, clujeanul s-a trezit acuzat că tot el a spart televizor și că are de plată 1866 lei reparația.

„Am achiziționat un monitor în valoare de 1879 lei care a sosit cu defect (o dungă mare și alba de pixeli pe monitor, vizibilă doar după ce am conectat monitorul la curent). Am sunat instant și am anunțat acest defect firmei care mi-a comunicat că le pare rău și ca vor trimite curier după produs.

După 14 zile, am fost contactat și mi s-a confirmat defectul descris de mine, dar mi s-a spus ca trebuie sa plătesc eu 1866 lei reparatia. Am sunat și mi-a spus agentul ca ecranul e „spart” și insinua că eu aș fi făcut asta, neacceptand returul produsului. A trebuit sa îi explic ca nu e spart, ci defect”, a spus clujeanul pentru Știri de Cluj. (CITEȘTE ȘI: În Carrrefour, prețurile cresc de la raft până la casa de marcat! Ce „țeapă” a luat un clujean care a vrut să cumpere o cutie de lapte cu 4.39 lei)

Clujeanul, după incident: „Am făcut trei reclamații pe adresa lor de reclamații și nu am primit niciun răspuns”

Bărbatul nu a reușit să rezolve problema nici acum. După ce nu a putut fi ajutat de magazin, a sunat și la reprezentanță, unde i s-a spus că magazinul trebuie să rezolve. Tot nerezolvat, a făcut până și plângere la ANPC, de unde așteaptă răspuns.

„Am făcut trei reclamații pe adresa lor de reclamații și nu am primit niciun răspuns. Am scris pe adresa lor de Whatsapp pentru garanții (…) Dacă sun la numărul lor de garanție, îmi răspunde același individ cu același răspuns și oftat în voce (…) Am făcut și plangere ANPC și după vreo 40 zile am primit răspuns în care mi se spunea ca citez „petiția este neîntemeiată”, a adăugat bărbatul, pentru aceeași sursă. (CITEȘTE ȘI: Povestea unui clujean care a păgubit peste 20 de apropiați: „I-am făcut plângere la poliție”)