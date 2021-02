Răzvan Fodor, din nou tătic? Adevărul despre căsnicia de 11 ani și despre venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Răzvan Fodor și Irina formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc. Într-o lume în care mulți se despart, ei au ales să întărească și mai mult legătura dintre ei, iar artistul a vorbit despre modul în care a reușit să o cucerească pe soția lui, dar și despre venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

Răzvan Fodor a vorbit despre modul în care a reușit să o cucerească pe Irina. Pentru viva.ro, artistul a declarat că între el și soția lui nu a fost vorba de dragoste la prima vedere, iar în timp, ambii au descoperit ce înseamnă o relație frumoasă și bine închegată.

„La niciunul nu a fost vorba despre dragoste la prima vedere. La ea a fost mai degrabă fascinație și curiozitate, la mine a fost vorba despre tact, răbdare și perseverență.

Cred că cea mai prețioasă lecție pe care am învățat-o a fost că bărbatul perfect și femeia perfectă există. Am ascultat o mulțime de interviuri date de persoane cunoscute de la noi din țară și din străinătate în care se afirmă că nu ar exista femeia sau bărbatul perfect și nu i-aș contrazice, dar, din punctul meu de vedere, există atunci când dai de el sau de ea. Dar pentru acel moment, pentru acea întâlnire tu trebuie să fii pregătit!” a spus Răzvan Fodor, pentru sursa citată.

Se pregătește sau nu să devină din nou tătic?

Răzvan Fodor a vorbit și despre venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Acesta a mărturisit că atât el, cât și Irina s-au gândit să mai devină încă o dată părinți, însă planurile le-au fost date peste cap de pandemia de coronavirus, care ar îngreuna situația.

„Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o

problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva. De un an mai

avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta, ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare” a conchis Fodor.