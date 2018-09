Răzvan Fodor s-a dezlănțuit în public, după ce soția i-a făcut zile fripte: “Am de gând să vă demonstrez ce soţ înţelegător sunt”. Care e soluția lui

Răzvan Fodor s-a dezlănțuit în public, după ce soția i-a făcut zile fripte

În această după-amiază, Răzvan Fodor a făcut public un colaj format din două fotografii: în cea din stânga apare soția lui, iar în dreapta, el. În dreptul imaginii, postată atât pe Instagram, cât și pe Facebook el a mărturisit că și-a luat un nou telefon care îl va ajuta să-i facă poze dintre cele mai reușite partenerei sale de viață, Irina, chiar dacă, uneori, pretențiile sunt foarte mari.

“Băi fraţilor, eu ştiu cât suferiţi când vă pun soţiile/iubitele să le faceţi poze frumoase la festival, sub cascadă, pe vârfuri la mare ca să iasă picioarele lungi,cu slip, fără slip-Doamne Ajută?, cu blitz, fără blitz, din profil, după aia din celălalt profil, melancolice, vesele… azi şi în toate zilele ce vor urma! :)) Pe cuvânt că înţeleg!

Da`eu am descoperit metoda să se vadă, dom`le, cine sunt amărâţii din spatele artei. Na, că am primit să testez noul Nokia (…) cu care am de gând să vă demonstrez ce soţ înţelegător sunt. (…)” este mesajul postat de artist în dreptul imaginii de mai jos.

Rândurile scrise de fostul prezentator i-a amuzat pe prietenii virtuali, iar bărbații s-au regăsit perfect în istorioara acestuia. “Are dreptate omu’. Asa fac toate…?”, “Cei mai faini??”, “Nu ești sănătos! ???” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.