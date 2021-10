Răzvan Fodor și Irina, relația perfectă! Ce spune actorul despre cea care l-a cucerit definitiv. „E femeia pe care mi-am dorit-o”

Răzvan Fodor și Irina formează un cuplu de mai bine de 12 ani, iar relația lor pare perfectă. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, iar prezentatoare de la Asia Express a apărut în viața lui Răzvan Fodor chiar în momentul în care credea că nu își va întâlni niciodată jumătatea. Acesta a făcut câteva declarații despre începuturile relației și despre familia perfectă pe care o are astăzi.

Răzvan Fodor și Irina s-au cunoscut pe platourile de filmare, iar de atunci actorul a știut că ea este aleasa. După câteva luni în care i-a făcut curte și o excursie în India, cei doi au fost de nedespărțit. Încă de la prima privire Răzvan Fodor a știut că ea este aleasa, însă a avut de „muncit” până a intrat în grațiile Irinei. (CITEȘTE ȘI: CUM ȘI-A CUCERIT RĂZVAN FODOR SOȚIA! CEI DOI AU O RELAȚIE PERFECTĂ DE 11 ANI DE ZILE. „CÂND AM VĂZUT-O MI-A CĂZUT CAPUL”)

„Eram ușor anxios, aveam credința că toate trenurile vizavi o posibilă femeie lângă care să stau până la sfârșitul vieții trecuseră, le pierdusem. Tot căutam și nu reușeam. Căzusem într-o zonă ușor misogină, pe care mi-o și recunoșteam. Nu prea mă mai interesa nimic. Cum scotea două vorbe (n.r. o posibilă parteneră), gata. Judecată, direct și gata, era ‘La revedere!’. Nu mai aveam răbdare.

Erau 4 ani de zile de când tot căutam. Aveam gașca mea de gagici, pe care le toleram într-un alt sens lângă mine, pentru alte lucruri și eram foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere. Dar nu, să-mi intri în viață și să rămâi la mine peste noapte, era foarte greu. A venit în momentul potrivit (n.r. Irina). Cred că trebuia ea să crească, d-aia nu a apărut mai devreme.” , a declarat Răzvan Fodor, în cadrul unui podcast găzduit de Mihai Morar.

Răzvan Fodor și Irina, relația perfectă

Acum, Răzvan Fodor este cât se poate de mândru de familia sa și este recunoscător pentru tot. Acesta a mărturisit că de-a lungul timpului Irina l-a sprijinit în tot, l-a înțeles, iar armonia dintre ei este perfectă. Iar de când a apărut pe lume și fetița lor cercul este complet și nu își poate dori nimic mai mult.

„E femeia pe care mi-am dorit-o. E familia pe care mi-am dorit-o. Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. După 12 ani. Și sunt al dracu de fericit, pentru că știu că sunt extrem de sincer când spun treaba asta. Ea mi-a făcut tot. Dar tocmai pentru asta, eu îi sunt recunoscător, sunt un soț bun, sunt un tată bun.

Pentru mine familia e absolut tot și eu nu am nicio șansă să derapez în relația asta, în vreun fel. Am avut cea mai mișto viață de adolescent, din punctul meu de vedere, și m-am distrat, dar cum mă distrez acum cu familia… Viața merge în continuare, avem aceeași gașcă, când văd că nimic nu se schimbă și nu s-a schimbat de când am familie, că în continuare putem să ne distrăm, e foarte frumos. Să te distrezi ca pe vremuri, dar să vezi și o mogâldeață lângă tine și o femeie care îți zâmbește. O iubesc, cum să n-o iubesc?”, a mai declarat Răzvan Fodor.