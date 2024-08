Răzvan Kovacs e istorie pentru Daria Cuflic de la Insula iubirii. Cu cine s-a sărutat ispita

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan și-ar fi spus adio, după o relație cu scântei. Cei doi au luat parte la experiența Insula Iubirii, sezonul 7, unde bărbatul a căzut în păcat alături de Daria Cuflic. Ispita de atunci i-a pus capac și l-a făcut să uite de partenera lui de viață. Sigur că, după încheierea filmărilor, Răzvan s-a întors în brațele Emei, s-au căsătorit și chiar au o fetiță împreună. După separarea lor, pe internet s-a zvonit faptul că bărbatul s-ar fi cuplat cu fosta ispită, însă lucrurile stau altfel! Cu cine se iubește Daria? Imaginile postate de ea au încins imaginația multora!

„Pentru noi, acasă era el, iar pentru el, acasă era munca lui sau ‘sunt ocupat’. Pentru că am crezut că nu o să ne abandoneze, cum a făcut-o în trecut persoanelor care îl iubeau, dar a demonstrat că este același și nu îi pasă de suferința lăsată în urmă. Pentru că știu că totul în viață se plătește și nu vreau să îl văd suferind, dar îmi doresc în schimb să ajungă să iubească și să nu știe ce înseamnă să fii iubit (chiar de propriul sânge).

Pentru că a locui sub același acoperiș pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi. Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să-i pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat.”, a scris Ema într-un story pe pagina sa de Instagram, pe care l-a şters ulterior.