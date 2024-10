Răzvan Kovacs, mesaj uimitor pentru Ema Oprișan, după scandalul divorțului. Ce i-a transmis

Prima dată și-au anunțat despărțirea, după s-au afișat din nou împreună și au arătat că s-au împăcat, iar acum el vine cu un mesaj complet neașteptat. Răzvan Kovacs și Ema Oprișan sunt protagoniștii scenariului de astăzi. Iată ce mesaj a transmis fostul concurent de la „Insula Iubirii”!

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au devenit cunoscuți în sezonul 7 „Insula Iubirii”. Cuplul s-a supus celui mai dur test al fidelității, test pe care Răzvan l-a picat cu ”brio”. După terminarea filmărilor din Thailanda, cei doi au ales inițial să nu mai formeze un cuplu, însă ulterior s-au împăcat. În prezent, cei doi formează o familie împreună cu băiețelul Emei – dintr-o relație anterioară – și fetița lor Luna, primul copil al cuplului.

În urmă cu puțin timp, Ema Oprișan și-a luat prin surprindere fanii care îi apreciau cuplul pe care îl formează cu Răzvan. Bruneta a răbufnit și l-a acuzat pe Răzvan Kovacs că este mai tot timpul plecat de acasă, că și-a abandonat familia și că nu se implică deloc în creșterea fetiței lor. La momentul respectiv, cei doi ar fi decis să se despartă.

„Pentru că a locui sub același acoperiș pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi.Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să-i pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat”, transmitea Ema Oprișan (VEZI TOT AICI)