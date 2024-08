Ispita de la Insula iubirii care nu o poate uita pe Ema Oprișan! A mărturisit tot, după ce Răzvan Kovacs a părăsit-o

Romeo Vasiloni, cunoscut publicului ca una dintre ispitele masculine ale emisiunii „Insula Iubirii”, și-a lăsat amprenta asupra sezonului șapte prin idila trăită cu Ema Oprișan. Deși la momentul respectiv, între cei doi părea să existe o conexiune profundă, viața a luat o altă întorsătură pentru Ema. După finalul competiției, aceasta a decis să-și urmeze inima și să rămână alături de Răzvan Kovacs, bărbatul cu care și-a întemeiat o familie la scurt timp. Acum, se pare că lanțul de iubire s-ar fi rupt.

Însă, pentru Romeo, experiența trăită în Thailanda nu a fost ușor de uitat. Deși a încercat să-și continue viața și a participat și la sezonul opt al emisiunii, amintirile cu Ema Oprișan continuă să-l bântuie. La scurt timp de la întoarcerea în România, Ema a rămas însărcinată cu Răzvan și și-au întemeiat o familie. Însă, recent, lucrurile nu ar mai merge între cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii.

În cel de-al optulea sezon, Romeo nu a mai simțit aceleași emoții și nici nu a reușit să se conecteze cu vreo altă concurentă la fel de intens cum a făcut-o cu Ema. Mărturisește că Ema a avut un impact semnificativ asupra lui și că încă nu a reușit să o uite complet.

Deși relația lor s-a încheiat odată cu show-ul, Romeo și Ema au păstrat legătura o perioadă după finalul competiției. În ciuda faptului că încă se gândește la ea, Romeo nu-și dorește să interfereze în relația dintre Ema și Răzvan. Conștient de dragostea puternică dintre cei doi și de eforturile pe care le-au depus pentru a fi împreună, Romeo le respectă alegerea și nu își dorește să le umbrească fericirea.

Răzvan și Ema au format cel mai controversat cuplu al sezonului 7 Insula Iubirii. El a picat în ispită, au plecat separați din Thailanda, însă ulterior și-au mai dat o șansă și s-au împăcat. Cei doi au devenit soț și soție, iar apoi părinții unei fetițe. Relația acestora părea că merge foarte bine, însă realitatea era altă, căci de curând Ema a anunțat despărțirea.

„Am momente când îmi doresc să am pe cineva cu are să împart totul și momentul când nu. Poți să întâlnești o persoană astfel și se te îndrăgostești în trecut. Ema îmi este o persoană foarte dragă și va rămâne o femeie specială pentru ceea ce am trăit acolo pe insulă. M-a făcut să simt unele chestii și să fie într-un fel în care eu nu credeam că pot fi, nu știu. M-a făcut să fiu ascultător, să-i fiu alături întru totul. Va rămâne o persoană specială.

Nu știu dacă va exista vreodată posibilitatea de… Nu știu dacă aș suna-o să ne reluăm povestea. Chiar și așa, nu am o problemă cu Răzvan, nu-i doresc să se despartă, au luptat pentru iubirea lor. Aș fi alături de ea dacă mi-ar cere. Cel puțin aș întreba-o dacă are nevoie. A recunoscut mereu. Eu am mai vorbit cu Ema o perioadă destul de lungă. Toată lumea specula că ea este însărcinată, eu nu am întrebat-o, deși vorbeam zilnic, nu era treaba mea asta”, a spus Romeo Vasiloni la Xtra Night Show.