Răzvan Lucescu surprinde după 1-4 cu Benfica: „A fost un meci bun!”

În ciuda eșecului usturător pe care elevii săi l-au suferit în manșa retur a play-off-ului Champions League, Răzvan Lucescu a ținut să-și laude elevii.

Tehnicianul româns susține că deși PAOK a cedat cu 4-1 duelul din Grecia cu Benfica, jucătorii său au făcut un meci bun.

„Jucătorii au dat totul. A fost un meci bun, am început bine. Din păcate am făcut greșeli mari, atunci când le faci la nivelul ăsta ești afară. Felul cum am jucat 20 de minute, normal că trebuia să ne aplaude jucătorii. Prea multă presiune pentru noi, am făcut greșelile astea mari. O greșeală mare, două, am pierdut încrederea. Benfica e o echipă foarte puternică”, a declarat Răzvan Lucescu.

PAOK a fost surclasată de Benfica în manșa retur a play-off-ului Champions League, scor 1-4 și va continua în Europa League. Debutul meciului nu anunța practic deznodământul pe care partida avea să-l aibă până la sfârșit. Trupa lui Răzvan Lucescu a deschis scorul după o schemă executată perfect la o fază fixă, golgeterul Prijovic fiind cel care s-a aflat la finalizare în minutul 13. Bucuria gazdelor nu a durat însă foarte mult. Jardel a restabilit egalitatea la prima ocazie de gol a portughezilor în minutul 20 după care, la șase minute de la primirea golului, portarul Paschalakis le-a făcut cadou portughezilor o lovitură de la 11 metri transformată de Salvio. Scorul primului mitan a fost stabilit însă de Pizzi în minutul 39, iar Benfcia a intrat la cabine cu un nesperat 3-1. Tot lusitanii au fost cei care au înscris după pauză prin același Salvio care a transformat cu precizie în minutul 49 penalty-ul acordat de arbitrul partidei la duelul dintre Varela şi Jardel. Cu scorul general de 5-2, Benfica s-a calificat în grupele Champions League în timp ce PAOK va continua în Europa League!