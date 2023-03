Răzvan Miheț a dat-o uitării pe Oana Matache! Ce a făcut după despărțirea de sora Deliei

Separarea dintre Răzvan Miheț și Oana Matache pare să fie divorțul anului. Ruptura celor doi și noua relație a Oanei au generat un scandal de proporții, alimentat în mare parte de Gina Matache, care îl regretă mult pe fostul ginere și nu îl poate accepta pe noul iubit al fiicei sale. În ciuda protestelor acesteia, se pare că pe lângă fiica ei și Răzvan Miheț intenționează să își refacă viața sentimentală și este clar că a dat-o uitării pe Oana Matache.

După o căsnicie ce părea perfectă și doi copii frumoși, Oana Matache și Răzvan Miheț și-au spus adio. Cei doi s-au despărțit în liniște, iar despre separarea acestora s-a aflat abia după ce Oana Matache și-a găsit un nou partener. Acum, sora Deliei se iubește cu Radu Siffredi, iar relația acestora este una destul de controversată.

Nu doar Oana a făcut primii pași pentru a-și reface viața sentimentală, ci se pare că și Răzvan Miheț face același lucru. Se pare că Răzvan Miheț și-a făcut cont pe o aplicație destinată întâlnirilor, semn că este în căutarea unei noi partenere. Prezența acestuia pe platforma pentru întâlniri a fost repede sesizată și toată lumea se întreabă dacă acel cont este într-adevăr al lui Răzvan Miheț sau cineva încearcă să se folosească de popularitatea pe care a căpătat-o recent. Până acum, bărbatul nu a făcut nicio declarație în acest sens.

În ce relații au rămas Oana Matache și Răzvan Miheț

Deși toată lumea crede, din prisma ultimelor evenimente, că Oana Matache și Răzvan Miheț sunt la cuțite după despărțire, realitatea este alta. Se pare că aceștia au rămas în relații cât se poate de bune, iar Răzvan Miheț este în continuare foarte implicat în viața copiilor săi.

Recent, Oana Matache a făcut lumină și a declarat că ea și fostul partener au rămas în relații bune și comunică des. Au doi copii împreună și intenționează ca atât mama, cât și tatăl să fie prezenți în viețile celor mici.

„Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un «personaj problematic» să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de «hate general» dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a declarat Oana Matache.

