Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, după ce Gina Matache a declarat că îl consideră încă ginerele ei. Internauții au reacționat

Vestea că Răzvan Miheț și Oana Matache au decis să o ia pe drumuri separate a surprins o țară întreagă. Situația a ieșit la iveală în momentul în care sora Deliei a fost surprinsă în compania actualului său iubit. Ulterior, în familia artistei a izbucnit un scandal de proporții. Gina Matache l-a atacat dur pe Radu Siffredi, ba chiar la un moment dat a mărturisit că singurul ginere pe care îl recunoaște este tatăl nepoților săi. Iată ce a apărut pe contul bărbatului de Instagram la scurt timp după aceste dezvăluiri.

Oana Matache a dus relația cu Radu Siffredi la următorul nivel. Cei doi s-au mutat împreună, iar copiii vedetei l-au cunoscut deja. Acest lucru nu este deloc pe placul familiei sale, iar Gina Matache și-a expus părerea fără să stea prea mult pe gânduri.

În primă fază, Gina Matache a făcut câteva postări legate de Radu Siffredi pe pagina personală de Instagram, acolo unde îl ironiza. Apoi, atacurile au început să fie din ce în ce mai dure, iar în cadrul unui interviu, artista a dezvăluit că singurul său ginere este Răzvan, un bărbat elegant și un tătic de excepție.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Ce a apărut pe pagina de Instagram a lui Răzvan Miheț

După izbucnirea scandalului, internauții s-au împărțit în două tabere. Cei care susțin relația Oanei Matache cu actualul iubit și cei care îl critică pe tânărul de 28 de ani. Recent, la una dintre fotografiile publicate de Răzvan Miheț pe pagina personală de Instagram, internauții l-au sfătuit să intervină în scandal și să rezolve situația, de dragul copiilor: „De ce nu reacționezi în legătură cu subiectul care te implică direct? Ia copiii din mediul ăla toxic.”, „Fă ceva în legătură cu copiii tăi. Ține-i departe de mediul toxic în care trăiesc.”, sunt două dintre comentariile internauților.